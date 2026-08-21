Хљеб немојте чувати у кеси: Само једна ствар је потребна да остане дуже свјеж

Аутор:АТВ редакција
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Хљеб је намирница коју готово сви имамо код куће, али сви знамо колико брзо умије да изгуби свјежину.
Један дан је мекан, а већ сутрадан тврд и сув. Ако желите да остане дуже свјеж, не морате куповати ништа посебно. Довољна је једна ствар коју већ имате у кухињи – обична памучна кухињска крпа.
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Умотајте хљеб у чисту и суву крпу, па га одложите на хладно и суво мјесто. Само водите рачуна да није близу шпорета, рерне, фрижидера или машине за прање судова.
Можда звучи превише једноставно, али постоји добар разлог због ког овај начин чувања функционише.
Када хљеб ставите у пластичну кесу, влага остаје заробљена унутра. Због тога кора може да постане мекана и гњецава, а ако хљеб дуго стоји, повећава се и могућност појаве буђи.
Памучна крпа омогућава хљебу да "дише". Вишак влаге може да изађе, док крпа истовремено помаже да се хљеб не осуши пребрзо.
Зато је посебно корисна за домаћи хљеб и хљеб од киселог тијеста, који често има дебљу кору и више влаге.
Важно је само да крпа буде чиста, сува и довољно велика да потпуно обавије хљеб.
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Није важно само у шта ћете умотати хљеб. Важно је и гдје ћете га оставити.
Избјегавајте:
Најбоље мјесто је хладан и сув кухињски ормарић, остава или кутија за хљеб.
Ако имате кутију за хљеб, можете прво умотати хљеб у памучну крпу, а затим га ставити унутра. Тако ће бити заштићен, али неће бити потпуно затворен без циркулације ваздуха.
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Папирна кеса може бити добар избор за краће чување, посебно ако желите да кора остане сува и хрскава.
Проблем настаје када хљеб остане у њој предуго – може се брже осушити.
Пластична кеса, са друге стране, задржава више влаге. Зато је практична ако желите да хљеб остане мекан, али није најбољи избор ако га држите на топлом мјесту или ако је хљеб још топао када га затворите.
Топао хљеб немојте одмах затварати у кесу. Сачекајте да се охлади, јер ће се у супротно створити кондензација.
Ако знате да нећете појести цијели хљеб за неколико дана, замрзавање је најбоља опција.
Најпрактичније је да га исјечете на кришке прије него што га ставите у замрзивач. Прво га сијеците на кришке, ставитеу кесу намјењену за замрзавање, истисните што више ваздуха, добро затворите кесу и напишите датум замрзавања.
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На овај начин можете извадити само неколико кришки када вам затребају. Не морате да одмрзавате цијели хљеб.
Ако желите да буде што укуснији након одмрзавања, кришке можете кратко загријати у тостеру или рерни.
За свакодневно чување не треба вам ништа компликовано. Чиста памучна крпа, суво мјесто и мало пажње сасвим су довољни.
Ако сте до сада хљеб само убацивали у пластичну кесу и остављали поред шпорета, пробајте овај начин. Остаће дуже свјеж, а ви ћете мање често морати да бацате хљеб који је већ сутрадан постао тврд.
(Крстарица)
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