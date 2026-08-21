Шта не треба јести по врућини

Аутор:АТВ редакција
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Високе љетње температуре отежавају свакодневни живот, а многима се поставља и питање шта јести када врућина ослаби апетит.
Док се неки окрећу грицкалицама и потпуно одустају од кувања, дијететичарка Лола Бигс открива шта је добро јести, а шта избјегавати током врућина. Међу намирницама које не препоручује је и једна изненађујуће популарна љетња посластица.
Иако се сладолед чини као логичан избор за расхлађивање, Бигс каже да ефекат није дуготрајан.
"Сладолед вам може пружити тренутно хлађење, али има висок садржај масти и шећера, што значи да ваше тијело мора више да ради да га пробави, тако да се након тога можете осјећати још топлије", објаснила је.
Као алтернативу, она предлаже домаћи сладолед направљен од смрзнутог бобичастог воћа или банана. За кремастију текстуру може се помијешати с грчким јогуртом, док се за лакшу и освјежавајућу верзију може користити кокосова вода.
Слани чипс и слани орашасти плодови такође нису најбољи избор током врућег времена.
"По врућем времену, ове грицкалице могу повећати жеђ, док већи унос соли може подстаћи задржавање воде, што може узроковати осјећај надутости и нелагоде", каже Бигс.
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Умјесто тога, она препоручује печени сланутак с паприком, који ће задовољити жељу за нечим хрскавим, а уједно садржи протеине и влакна која могу допринијети дужем осјећају ситости.
Бијели хљеб је такође на листи намирница које она препоручује избјегавати.
"Бијели хљеб садржи мало воде и влакана, тако да вас по врућем времену може оставити с осјећајем тежине и тромости", објашњава дијететичарка.
Предлаже лакше замјене, попут хрскавих листова зелене салате, који имају висок садржај воде.
"Напуните их састојцима богатим водом попут краставаца, парадајза, фета сира и менте, те додајте мало лимуновог сока за свјежину", савјетује она.
За вечеру Бигс препоручује јела која не захтијевају много кувања. Једна од опција су поке здјеле, које се једноставно припремају и могу садржавати различите хранљиве састојке.
"Као основу користите кувану рижу или мијешану салату, затим додајте туну или лосос, авокадо, нарибану мркву, сланутак, кувано јаје и едамаме. Прелијте с мало сусамовог уља и оброк је готов за неколико минута", каже она.
Друга опција су такоси с димљеном паприком. Хрскаве тортиље могу се пунити танко нарезаним тиквицама, црним грахом, парадајзом, укисељеним луком, авокадом и зеленом салатом.
"Укусни су и пуни укуса, а након тога нећете осјећати тежину", додаје Бигс.
Као посебно освјежавајуће јело препоручује хладни гаспачо. За његову припрему потребан је само блендер, зрели парадајз, краставац и црвена паприка, а поврће се затим зачини с мало соли и бибера.
Супа треба да буде добро охлађена, а може се послужити с интегралним хљебом или хљебом са сјеменкама за лагану, али заситну вечеру, преноси Борба.ме.
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