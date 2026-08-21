Напио сам се, имам црну рупу: Пјевач се не сјећа своје свадбе, дан касније схватио шта се десило

Аутор:АТВ редакција
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Прије нешто више од пет године, Љуба Перућица и његова изабраница Катарина стали су на луди камен, а тим поводом организовали су велико славље.
Међутим, као и на сваком весељу попила се која чашица више због чега се младожења није сјећао једног битног тренутка.
Вјенчање као из бајке, и луда журка за памћење сан је свих младенаца, а њиховој срећи највише су се радовали њихови најближи.
"Поред моје супруге и мене, највеселији су били мој таст, моја мама и мој кум. Они су сви остали на столици и певали до задњег минута", рекао је Љуба за Гранд.Онлајн.
Пјевач не крије да је од среће и узбуђења, тог дана попио више него уобичајено, а пиће га је мало више ударило, па се једног дијела весеља се не сјећа.
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"Поприлично сам се напио за своју свадбу, једног дела се чак и не сјећам, а то је шампањац. Ја сам дан после питао зашто није било шампањца, а моја жена ми је одговорила како је био и да имамо код куће флаше са нашим именима. Ја се тога не сјећам, то је једини део који не знам да је био. Цијели дан сам био весео, нико није приметио да сам ја попио јер сам иначе весео. То је била мала црна рупа", признаје Перућица, а будно око нашег фотографа Зорана Кузмановића Муње има и фотографију са весеља коју прилажемо.
Пјевач је својевремено у емисији "Од А до Да" открио детаљ који му је замало "покварио" овај дан а на који су га упозорили раније. Младенцима је било недопустиво да проведу четири сата сликајући се са гостима, па су дошли на једну идеју како би тај процес убрзали.
"Сјео сам на једну софу узео микрофон и замолио наше госте да нас не љубе, не честитају него да обавимо то фотографисање што брже како би могли свима да се посветимо и да ђускамо и уживамо са њима. Било је људи који то нису испоштовали али смо успјели да у рекордном времену то обавимо. За сат и петнаест минута", рекао је Љуба.
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