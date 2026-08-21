На Палама и данас обустава саобраћаја

Аутор:АТВ редакција
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На Палама ће данас доћи до потпуне обуставе саобраћаја на дионици магистралног путу од тунела до кружног тока, а возила се преусмјеравају преко Каловитих брда, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Обустава укључује и затварање пута из правца центра града, Јахорине и Подграба. Саобраћај је обустављен од 7.00 до 17.00 часова због асфалтирања.
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Из АМС-а моле возаче који планирају путовање наведеном путним правцима да прилагоде брзину кретања возила, поштују постављену саобраћајну сигнализацију и упутства овлаштених лица на терену.
Возачима је такође савјетовано да због изразито високе дневне температуре путовања планирају у раним јутарњим или касним поподневним часовима, праве чешће паузе, возе опрезно и поштују саобраћајне прописе.
На граничним прелазима за сада је без дужих задржавања.
С обзиром да је сезона годишњих одмора, у Савезу напомињу да је стање на граничним прелазима је промјенљиво, гужве и дужа задржавања су очекивана.
До краја септембра мјесеца у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Застоји и краћа чекања могу се очекивати и свим дионицама на којима се изводе радови.
Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
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Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
Измијене су због радова на магистралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода мале хидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
У току је обнова магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па апелујемо на возаче на стрпљење.
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Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце, преноси "Срна".
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ ће до краја мјесеца, због радова бити обустављен саобраћај за сва возила на магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у насељу Подмилачје. За вријеме обуставе, возила ће бити преусмјеравана алтернативним правцем преко Мркоњић Града.
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Због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут.
Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На ауто-путу Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила изнад дозвољене масе саобраћај и даље обустављен.
На магистралном путу Сарајево-Лапишница, због постављања расвјете у тунелу Вратник сваког радног дана од 7.00 до 16.00 часова саобраћај се одвија успорено, једном траком.
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