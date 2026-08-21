Авион се запалио приликом принудног слијетања

Аутор:АТВ редакција
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Авион Ан-3 запалио се приликом принудног слетања у Тимоовском рејону у Русији. Дојава о авиону који је пао између села Кировскоје и Зоналноје стигла је у диспечерску службу Тимовског ватрогасно-спасилачког одреда у четвртак у 12.17 сати.
Ватрогасци су у 12.28 стигли на лице мјеста и почели да локализују пожар. Ватра је убрзо угашена.
У санирању посљедица учествовало је девет припадника Ватрогасно-спасилачке службе Сахалинске области са три возила.
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Авион АН-3 припадао је служби за заштиту шума из ваздуха. Осморо људи који су се налазили у авиону самостално су се евакуисали.
У несрећи нема погинулих ни повријеђених, јављају руски медији.
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