Logo

Жена је са дјететом у ауту, опечени су: Појавили се нови потресни снимци из Омиша

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:51

Коментари:

0
Пожар Омиш
Фото: АТВ

Драматичне аудио снимке позива хитним службама откривају размјере пожара који је прошле седмице захватио подручје Омиша у Хрватској.

У хаосу који је настао због ширења ватре, грађани су позивали ватрогасце и друге службе тражећи помоћ за људе заробљене у аутомобилима и окружене ватром.

Гром Муња

Регион

Гром ударио два мушкарца, један преминуо

"Жена је с дјететом у ауту, опечени су. Помозите!", чује се на једном од снимака објављених након пожара.

На другом позиву грађанин упозорава ватрогасце да гори више аутомобила те да се у близини налази велики резервоар горива.

"Хало, ватрогасци? Гори 15 аута! Ту је и резервоар нафте од 20.000 литара. Човјек је окружен ватром, не може ван", наводи се у драматичном позиву. Снимке можете послушати на ОВОМ ЛИНКУ.

Пас на ланцу

Хроника

Мушкарца напали пси луталице: Преминуо након више од мјесец дана борбе за живот

Током пожара изгорјело је више од 100 аутомобила, 28 кућа и око 40 бродова. Ситуацију је додатно отежавало брзо ширење ватре, због чега су поједини становници и посјетиоци остали заробљени или одсјечени од сигурних подручја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Омиш

Омиш пожар

пожар

Хрватска

Коментари (0)

Више из рубрике

Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине

Регион

Гром ударио два мушкарца, један преминуо

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пријетила ножем малољетном сину, па га напала: Одређено јој задржавање

1 ч

0
Плажа у Ровињу, Хрватска.

Регион

Драма у Хрватској: Вјетар однио три особе, спасени у задњи час

3 ч

0
Никола (20) показао средњи прст полицијском ауту и пустио реп пјесму, па завршио на суду

Регион

Никола (20) показао средњи прст полицијском ауту и пустио реп пјесму, па завршио на суду

3 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Ђоковић о српском инату: Мом народу је нанесена неправда деведесетих

11

12

Ирац ухапшен у Источном Сарајеву: Одузето више од 21.000 таблета

11

10

Бањалучанин пријетио пушком гостима кафане, на крају кажњен и конобар

10

52

Идентификован мушкарац који је палио каблове код ”Делте”

10

46

Због једне грешке вас ујутру може сачекати непријатно изненађење у ауту: Обратите пажњу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима