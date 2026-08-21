Жена је са дјететом у ауту, опечени су: Појавили се нови потресни снимци из Омиша

Аутор:АТВ редакција
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Драматичне аудио снимке позива хитним службама откривају размјере пожара који је прошле седмице захватио подручје Омиша у Хрватској.
У хаосу који је настао због ширења ватре, грађани су позивали ватрогасце и друге службе тражећи помоћ за људе заробљене у аутомобилима и окружене ватром.
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"Жена је с дјететом у ауту, опечени су. Помозите!", чује се на једном од снимака објављених након пожара.
На другом позиву грађанин упозорава ватрогасце да гори више аутомобила те да се у близини налази велики резервоар горива.
"Хало, ватрогасци? Гори 15 аута! Ту је и резервоар нафте од 20.000 литара. Човјек је окружен ватром, не може ван", наводи се у драматичном позиву. Снимке можете послушати на ОВОМ ЛИНКУ.
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Током пожара изгорјело је више од 100 аутомобила, 28 кућа и око 40 бродова. Ситуацију је додатно отежавало брзо ширење ватре, због чега су поједини становници и посјетиоци остали заробљени или одсјечени од сигурних подручја.
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