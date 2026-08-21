Пријетила ножем малољетном сину, па га напала: Одређено јој задржавање

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Осумњиченој М.Р. одређено је задржавање до 72 сата због сумње да је у породичној кући у Бијелом Пољу ножем пријетила малољетном сину из првог брака, а потом га ударала и гребала, усљед чега је задобио тјелесне повреде.
Како је саопштено из Основног државног тужилаштва у Бијелом Пољу, инцидент се догодио 19. августа око 15 сати.
"Из прикупљених доказа произилази основана сумња да је осумњичена, држећи нож у руци, малољетном сину упутила ријечи пријетње: 'Убошћу те ножем', након чега га је ударала и гребала", наводе из тужилаштва.
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Управа полиције - Одјелење безбједности Бијело Поље доставила је дан касније кривичну пријаву против М.Р. због сумње да је извршила кривично дјело насиље у породици или породичној заједници, преноси Телеграф.рс.
Након саслушања, државни тужилац донио је рјешење којим је осумњиченој одређено задржавање до 72 сата.
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