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Вјенчао се у 13 часова, а већ у 20 био самац: На женином телефону видио нешто гнусно

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:22

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Вјенчао се у 13 часова, а већ у 20 био самац: На женином телефону видио нешто гнусно
Фото: Pixabay

Дан који је требало да означи почетак њиховог заједничког живота завршио се потпуним распадом брака и то само неколико часова након вјенчања.

Један младожења је, према причи госта са свадбе, током прославе открио да његова новопечена супруга размјењује интимне поруке са колегом.

Већина младенаца мјесецима планира вјенчање и нада се да ће управо тај дан памтити као један од најсрећнијих у животу. За један пар све је кренуло потпуно другачијим путем.

Њихово вјенчање је, барем према причи коју је један од гостију подијелио на Редиту, потрајало свега неколико часова.

Телефон јој је непрестано свијетлио

Проблеми су почели још током свадбене прославе. Млада је, према ријечима госта, доста пила, а њен телефон је непрестано примао нова обавјештења.

У једном тренутку младожења је узео њен мобилни. Оно што је тамо пронашао потпуно је промијенило ток вечери. „Био сам на вјенчању на којем се млада напила, а младожења је узео њен телефон и видио да се током цијелог вјенчања дописивала са колегом на сексуалан начин“, испричао је гост.

Поруке су наводно биле довољно експлицитне да младожења више није желио да настави ни прославу ни брак.

Све се распало док су гости плесали

Драма се одвијала док је свадба још била у пуном јеку. Гости су плесали и славили, не слутећи шта се управо догађа између младенаца. Умјесто да сачека сљедећи дан и тада одлучи шта да учини, младожења је реаговао одмах.

Према тврдњама госта, обратио се особи која је водила церемонију и затражио да се документација о склапању брака не преда. „Нису отишли на медени мјесец, а поклоне су вратили свима“, додао је гост.

Млада је наводно након свега покушавала да спасе њихов однос, док већина званица још недјељама није знала прави разлог због којег се брак распао практично истог дана када је склопљен.

Гости тек касније сазнали шта се догодило

Необична прича изазвала је бројне реакције након што је завршила на Редиту. Многи су коментарисали брзину којом је младожења реаговао након што је прочитао поруке. „Уштедио је гомилу новца на разводу“, написао је један корисник.

„Брзо је размишљао када је рекао матичару да баци документацију. Ја бих био толико бијесан да вјероватно не бих могао тако рационално да реагујем“, додао је други.

Ипак, из саме приче није јасно да ли је захтјев да се документација не преда заиста значио да брак правно никада није постао ваљан. То би зависило од закона и процедуре државе у којој се вјенчање одржало, преноси Дневно.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вјенчање

Развод

Младожења

Мобилни телефон

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