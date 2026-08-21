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Гром ударио два мушкарца, један преминуо

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:45

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Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Фото: pexels/Luis Lima

Јака олуја погодила је Словенију у четвртак увече и донијела јаке вјетрове и пљускове, а мушкарца на подручју Жалеца код Цеља погодио је гром и он је преминуо на лицу мјеста.

Највише проблема било је у централној Словенији због поплављених подрума, откинутих кровова и срушеног дрвећа, преноси "24УР".

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У Подолшеви је гром изазвао пожар у помоћној згради, а иако се ситуација до јутрос смирила, метеоролози за данас поново предвиђају могућност обилних пљускова, па чак и града и за цијелу земљу издато је наранџасто упозорење.

Полиција у Цељу обавијештена је да је гром ударио у двије особе које су стајале испод дрвета на подручју Жалеца, од чега је мушкарац стар 46 година преминуо на лицу мјеста, док је други са лакшим повредама пребачен у болницу.

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Информативни центар Републике Словеније Управе цивилне заштите и спашавања пријавио је укупно 51 догађај, од којих је највише било на подручјима Љубљане (28), Цеља (13), Крања (7), Трбовља (2) и Копра (1).

Пријављена су срушена стабла, далеководи, откинути кровови, поплављени подрумски простори, а у Подолшеви у општини Солчава, од удара грома се запалила помоћна зграда.

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Тагови :

гром убио човјека

удар грома

муња

Словенија

невријеме

Олуја

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