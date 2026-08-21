Гром ударио два мушкарца, један преминуо

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јака олуја погодила је Словенију у четвртак увече и донијела јаке вјетрове и пљускове, а мушкарца на подручју Жалеца код Цеља погодио је гром и он је преминуо на лицу мјеста.
Највише проблема било је у централној Словенији због поплављених подрума, откинутих кровова и срушеног дрвећа, преноси "24УР".
Хроника
Мушкарца напали пси луталице: Преминуо након више од мјесец дана борбе за живот
У Подолшеви је гром изазвао пожар у помоћној згради, а иако се ситуација до јутрос смирила, метеоролози за данас поново предвиђају могућност обилних пљускова, па чак и града и за цијелу земљу издато је наранџасто упозорење.
Полиција у Цељу обавијештена је да је гром ударио у двије особе које су стајале испод дрвета на подручју Жалеца, од чега је мушкарац стар 46 година преминуо на лицу мјеста, док је други са лакшим повредама пребачен у болницу.
БиХ
Продавала ћилим на интернету, па насјела на превару: Ова грешка је скупо коштала
Информативни центар Републике Словеније Управе цивилне заштите и спашавања пријавио је укупно 51 догађај, од којих је највише било на подручјима Љубљане (28), Цеља (13), Крања (7), Трбовља (2) и Копра (1).
Пријављена су срушена стабла, далеководи, откинути кровови, поплављени подрумски простори, а у Подолшеви у општини Солчава, од удара грома се запалила помоћна зграда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч4
Регион
19 ч1
Најновије
Најчитаније
11
17
11
12
11
10
10
52
10
46
Тренутно на програму