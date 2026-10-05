Убједљива побједа СНСД-a: Стижу честитке из региона и свијета

Аутор:Зорица Петковић
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Александар Вучић, бивши предсједник Србије, честитао је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на убједљивој побједи СНСД-а на општим изборима, те пожелио све најбоље српском народу у Републици Српској.
Предсједник Српске напредне странке Милош Вучевић честитао је, велику изборну побједу својим драгим пријатељима – Милораду Додику, Жељки Цвијановић, Сави Минићу, Игору Додику и свим члановима и симпатизерима СНСД-а.
"Браво Миле . Заједно настављамо да радимо за мир, стабилност и напредак!“, поручио је Вучевић на инстаграму
Честитке стижу из Мађарске од бившег премијера Виктора Орбана, на убједљивој побједи на изборима у БиХ.
"Велика побједа! Честитке предсједнику Додику ,свим нашим пријатељима из СНСД-а – посебно Цвијановићевој и Минићу – на убједљивој победи на изборима у БиХ. Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Републике Српске", написао је Орбан на Икс-у.
„Сјајне вијести! Тако сам поносан. Живјела Република Српска! Живјела слобода!-написао је предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел на Иксу. Зел је честитајући побједу кандидату СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељки оцијенио да ће њеном побједом у Сарајеву бити барем један истински демократа.
Министар спољних послова Израела Гидеон Сар оцјењује да побједа одражава повјерење које народ има у политику Милорада Додика.
„Најтоплије честитке нашим пријатељима предсједнику СНСД-а Милораду Додику и Жељки Цвијановић, српском члану Предсједништва и СНСД-у на њиховој одлучујућој побједи. ...“ написао је између осталог Сар на Иксу.
Честитке нису изостале ни из Црне Горе. Предсједник Демократске народне партије Црне Горе Милан Кнежевић честитао је предсједнику СНСД-а Милораду Додику убједљиву изборну побједу на свим нивоима власти у Републици Српској и БиХ.
"Упућујем честитке Жељки Цвијановић и Сави Минићу на рекордно оствареним резултатима. Сад је најважније градити јединство српског народа, јер само уједињени можемо градити свијетлу будућност за нашу дјецу без сукоба и ратова ", навео је Кнежевић.
Честиткама се придружио и предсједник Црне Горе. Јаков Милатовић честитао је Жељки Цвијановић, Денису Бећировићу и Даријани Филиповић на избору за чланове Предсједништва БиХ на протеклих општим изборима.
"Желим им успјешан мандат и одговорно обављање повјерене дужности", навео је Милатовић.
Поводом убједљиве побједе СНСД-а огласио се и један од најзначајнијих медијских и политичких савјетника америчког предсједника. Бред Парскал на Иксу је написао – "Хришћани, православни Срби из Републике Српске поново су дигли свој глас, уз Божију помоћ и у име истинске демократијe. Свијет се мијења , пажљиво посматрајте", навео је Парскал.
Честитке СНСД-у стижу и из Аустрије. Посланик Слободарске партије Илија Туфегџић оцијенио је да побједа на свим нивоима показује коме су грађани указали повјерење.
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