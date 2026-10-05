Logo

Убједљива побједа СНСД-a: Стижу честитке из региона и свијета

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 19:57

Коментари:

1
Милорад Додик СНСД
Фото: ATV

Александар Вучић, бивши предсједник Србије, честитао је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на убједљивој побједи СНСД-а на општим изборима, те пожелио све најбоље српском народу у Републици Српској.

Предсједник Српске напредне странке Милош Вучевић честитао је, велику изборну побједу својим драгим пријатељима – Милораду Додику, Жељки Цвијановић, Сави Минићу, Игору Додику и свим члановима и симпатизерима СНСД-а.

"Браво Миле . Заједно настављамо да радимо за мир, стабилност и напредак!“, поручио је Вучевић на инстаграму

Честитке стижу из Мађарске од бившег премијера Виктора Орбана, на убједљивој побједи на изборима у БиХ.

"Велика побједа! Честитке предсједнику Додику ,свим нашим пријатељима из СНСД-а – посебно Цвијановићевој и Минићу – на убједљивој победи на изборима у БиХ. Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Републике Српске", написао је Орбан на Икс-у.

„Сјајне вијести! Тако сам поносан. Живјела Република Српска! Живјела слобода!-написао је предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел на Иксу. Зел је честитајући побједу кандидату СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељки оцијенио да ће њеном побједом у Сарајеву бити барем један истински демократа.

Министар спољних послова Израела Гидеон Сар оцјењује да побједа одражава повјерење које народ има у политику Милорада Додика.

„Најтоплије честитке нашим пријатељима предсједнику СНСД-а Милораду Додику и Жељки Цвијановић, српском члану Предсједништва и СНСД-у на њиховој одлучујућој побједи. ...“ написао је између осталог Сар на Иксу.

Честитке нису изостале ни из Црне Горе. Предсједник Демократске народне партије Црне Горе Милан Кнежевић честитао је предсједнику СНСД-а Милораду Додику убједљиву изборну побједу на свим нивоима власти у Републици Српској и БиХ.

"Упућујем честитке Жељки Цвијановић и Сави Минићу на рекордно оствареним резултатима. Сад је најважније градити јединство српског народа, јер само уједињени можемо градити свијетлу будућност за нашу дјецу без сукоба и ратова ", навео је Кнежевић.

Честиткама се придружио и предсједник Црне Горе. Јаков Милатовић честитао је Жељки Цвијановић, Денису Бећировићу и Даријани Филиповић на избору за чланове Предсједништва БиХ на протеклих општим изборима.

"Желим им успјешан мандат и одговорно обављање повјерене дужности", навео је Милатовић.

Поводом убједљиве побједе СНСД-а огласио се и један од најзначајнијих медијских и политичких савјетника америчког предсједника. Бред Парскал на Иксу је написао – "Хришћани, православни Срби из Републике Српске поново су дигли свој глас, уз Божију помоћ и у име истинске демократијe. Свијет се мијења , пажљиво посматрајте", навео је Парскал.

Честитке СНСД-у стижу и из Аустрије. Посланик Слободарске партије Илија Туфегџић оцијенио је да побједа на свим нивоима показује коме су грађани указали повјерење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Честитка

Избори 2026

СНСД

Коментари (1)

Више из рубрике

Избори, гласање, скенер

Република Српска

Пролазност странака у Републици Српској на општим изборима 2026. године

3 ч

0
НСРС

Република Српска

Ко улази у Народну скупштину Републике Српске?

3 ч

1
Небојша Вукановић

Република Српска

Горица Додик снимком описала Вукановића након изборног дебакла

4 ч

0
Миличевић Блануши: Повуци одлуку или да очекујемо нова искључења?

Република Српска

Миличевић Блануши: Повуци одлуку или да очекујемо нова искључења?

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Додик послао јасну поруку појединим амбасадорима након избора

22

55

Зашто је добро појести банану пола сата прије спавања?

22

52

Марко страдао у слијетању аута: Ово је младић погинуо у језивој несрећи

22

45

Пет умрлих од оспица, више од хиљаду заражених

22

39

Протести ученика проширили се на Белгију: Ухапшено 16 особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима