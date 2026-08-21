Logo

Ускоро отварање ауто-пута од Београда до Бијељине, бесплатан прелаз на Павловића мосту

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Стеван Лулић
21.08.2026 10:23

Коментари:

1
Аутопут Сремска Рача - Кузмин
Фото: ТАНЈУГ/ МИЛОШ МИЛИВОЈЕВИЋ

Осамнаест километара ауто-пута Кузмин-Сремска Рача (до Сремске Раче), који ће повезати Београд са Бијељином, биће отворено 15. октобра, најавио је предсјдник Србије Александар Вучић.

"За нас је ово важан пут, он повезује Београд са Сарајевом, али и са Бијељином. Ми добрим дијелом финансирамо и радове на територији Републике Српске, и траса од Бијељине треба да иде ка Брчком, даље ка Модричи и Бањалуци. Република Српска је урадила до Добоја, остају да се ураде још неке дионице. Веома је важно да се спојимо са другим највећим градом у Републици Српској. Наравно, оно што сте рекли, важно је да у будућности направимо и пут јужније ка Тузли и Сарајеву, али за сада није показивано интересовање са сарајевске стране. Мост је завршен, феноменално је урађен, прелаз је интегрисан. Сада гледамо како да се улијемо одавде када завршимо ауто-пут, пошто пут са друге стране није урађен", рекао је он.

Вучић је најавио и да се неће наплаћивати прелаз на Павловића мосту.

"До 1. септембра се завршава концесија на Павловића мосту. Од тада он је наше власништво, и не плаћате никакав прелаз, биће за све бесплатан прелаз између Србије и Републике Српске", рекао је он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аутопут

Београд

Бијељина

Аутопут Рача-Бијељина

Коментари (1)

Више из рубрике

Ауто брзо вози на путу.

Економија

Возаче у БиХ зором дочекало неугодно изненађење

2 ч

0
биткоин новац дигитално тржиште

Економија

Цијена биткоина премашила 75.000 долара

2 ч

0
Амерички дуг диже камате широм свијета

Економија

Амерички дуг диже камате широм свијета

2 ч

0
Новац

Економија

Људи не знају да то постоји: Новац на вашем рачуну у банци је заштићен до одређеног износа

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Ирац ухапшен у Источном Сарајеву: Одузето више од 21.000 таблета

11

10

Бањалучанин пријетио пушком гостима кафане, на крају кажњен и конобар

10

52

Идентификован мушкарац који је палио каблове код ”Делте”

10

46

Због једне грешке вас ујутру може сачекати непријатно изненађење у ауту: Обратите пажњу

10

46

Бањалучани претукли мушкарца и жену, повријеђени превезени на УКЦ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима