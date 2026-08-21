Ускоро отварање ауто-пута од Београда до Бијељине, бесплатан прелаз на Павловића мосту

Аутор:Стеван Лулић
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Осамнаест километара ауто-пута Кузмин-Сремска Рача (до Сремске Раче), који ће повезати Београд са Бијељином, биће отворено 15. октобра, најавио је предсјдник Србије Александар Вучић.
"За нас је ово важан пут, он повезује Београд са Сарајевом, али и са Бијељином. Ми добрим дијелом финансирамо и радове на територији Републике Српске, и траса од Бијељине треба да иде ка Брчком, даље ка Модричи и Бањалуци. Република Српска је урадила до Добоја, остају да се ураде још неке дионице. Веома је важно да се спојимо са другим највећим градом у Републици Српској. Наравно, оно што сте рекли, важно је да у будућности направимо и пут јужније ка Тузли и Сарајеву, али за сада није показивано интересовање са сарајевске стране. Мост је завршен, феноменално је урађен, прелаз је интегрисан. Сада гледамо како да се улијемо одавде када завршимо ауто-пут, пошто пут са друге стране није урађен", рекао је он.
Вучић је најавио и да се неће наплаћивати прелаз на Павловића мосту.
"До 1. септембра се завршава концесија на Павловића мосту. Од тада он је наше власништво, и не плаћате никакав прелаз, биће за све бесплатан прелаз између Србије и Републике Српске", рекао је он.
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