Амерички дуг диже камате широм свијета

Аутор:АТВ редакција
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Раст америчког јавног дуга, који је премашио 40 билиона долара, све снажније се прелива на европска финансијска тржишта, јер владе широм свијета плаћају више камате како би привукле капитал.
Додатни притисак ствара задуживање америчких технолошких компанија које улажу стотине милијарди долара у развој вјештачке интелигенције.
Принос на десетогодишње њемачке обвезнице, који представља једну од кључних референтних тачака за европско тржиште, достигао је ове седмице највиши ниво од 2011. године, док је принос на америчке 30-годишње државне обвезнице порастао на највиши ниво у посљедњих 19 година због забринутости због инфлације и растућег буџетског дефицита САД.
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Таква кретања могла би додатно отежати положај европских влада, које ће приликом припреме буџета за наредну годину бити суочене са притиском да повећавају порезе или смањују потрошњу, иако истовремено настоје издвојити више новца за одбрану, док би финансијски проблеми могли постати и важна тема пред изборе у Француској, Италији и Шпанији.
Француска је међу најрањивијим земљама јер је дугогодишње погоршавање јавних финансија ослабило повјерење инвеститора, а француска крајње десничарска лидерка Марин ле Пен раст приноса на обвезнице назвала је "немилосрдним обрачуном за десет година макронизма" наводи "Политико", поручивши да је вријеме да се "очисте Аугијеве штале у које су се претвориле јавне финансије".
Проблем додатно повећава чињеница да је јавни дуг земаља еврозоне порастао са 66 одсто БДП-а 2007. на готово 88 одсто прошле године, док француски статистички завод ИНСЕЕ процјењује да ће издвајања Париза за камате на дуг порасти са 30 милијарди евра у 2020. на чак 124 милијарде евра 2030. године.
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Економисти ипак сматрају да је еврозона за сада далеко од понављања дужничке кризе из 2010. године, јер је њен укупни буџетски дефицит приближно упола мањи од америчког, а ЕУ и Европска централна банка у међувремену су ојачале механизме за заштиту финансијског система, иако је бивши главни економиста Међународног монетарног фонда Оливије Бланшар упозорио да је Француска због високог дуга и дефицита “вјероватно ушла у зону опасности”.
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