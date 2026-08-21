Ближи се почетак нове школске године: Колико смије бити тежак ранац?

Аутор:АТВ редакција
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Са почетком школске године враћа се и добро позната дилема родитеља - да ли је ранац који дијете свакодневно носи претежак и колико је заправо безбједно да буде оптерећен?
Тежина није једино на шта треба обратити пажњу: важни су и величина ранца, распоред ствари и начин ношења, јер неправилно оптерећење може да изазове болове у врату, раменима и леђима и утиче на држање дјетета.
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Градски завод за јавно здравље Београд зато доноси препоруке како да се школска торба правилно изабере, спакује и носи.
Важно је, међутим, направити разлику између тегоба које претежак ранац може да изазове и трајних деформитета кичме. Тешка школска торба није доказани непосредни узрок сколиозе и других трајних деформитета, чији је настанак сложен и повезан са бројним факторима. Ипак, под великим теретом дијете може да мијења положај тијела и нагиње се напријед, уназад или у страну како би одржало равнотежу, што доводи до замора мишића, болова и додатног оптерећења кичме. Код дјеце која већ имају проблеме са кичмом, превелика тежина ранца може додатно да погорша тегобе.
Препорука ортопеда и физијатара је да торба са књигама, прибором, храном и водом буде што лакша – пожељно до око 10 одсто тјелесне тежине детета, а највише 15 одсто. Тако би дијете тешко 25 килограма требало да носи ранац од око 2,5 килограма, а не тежи од 3,75 килограма.
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Ипак, граница није иста за свако дијете и зависи од узраста, грађе, снаге, здравственог стања и дужине пута до школе. Ако се дијете мучи да подигне ранац, нагиње се док хода или се брзо замара, терет би требало смањити без обзира на измјерени проценат.
Ранац би требало да одговара висини и грађи дјетета, да не буде шири од трупа и да прилеже уз леђа. Важне су двије широке и подесиве нараменице, док грудни и појасни каиш додатно помажу да се тежина равномерније распореди.
Најтеже ствари треба ставити у преграду најближу леђима, садржај равномјерно распоредити, а непотребне књиге и прибор редовно уклањати. Ранац се увијек носи на оба рамена, јер ношење преко једног рамена неравномјерно оптерећује тијело.
На превелико оптерећење указују нагињање при ходу, брзо замарање, бол или укоченост врата, рамена и леђа, трагови нараменица, промјена начина хода, као и трњење или слабост у рукама. Ако бол траје или се понавља, буди дијете ноћу или је праћен слабошћу, трњењем, промјеном хода или видљивом асиметријом рамена и леђа, потребан је преглед педијатра, преноси Здравље.курир.рс.
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Према систематским прегледима школске дјеце у Београду током 2023/2024. године, деформитети стопала утврђени су код 22,4 одсто дјеце, лоше тјелесно држање код 10,3 одсто, кифоза код седам, а сколиоза код 5,2 одсто прегледаних.
Поред правилног избора и ношења ранца, важна је свакодневна физичка активност, која јача мишиће леђа, стомака и раменог појаса и доприноси правилном држању. Дио одговорности имају и школе, које бољом организацијом потребног материјала и могућношћу остављања дијела уџбеника у школи могу да смање терет који дјеца свакодневно носе.
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