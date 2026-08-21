Од борбе за потомство до четворо дјеце: Подршка Српске промијенила живот Миљановића

Аутор:АТВ редакција
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Подршка Републике Српске паровима који се боре за потомство за многе породице значи знатно више од финансијске помоћи, а најбоље о томе свједоче они којима је омогућила да остваре највећу животну жељу и добију дјецу.
Своју битку за потомство годинама је водила Требињка Сандра Миљановић, која је након два поступка вантјелесне оплодње 2017. и 2020. године, у борби за једно дијете добила чак четворо, тачније два пара близанаца.
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Обје вантјелесне оплодње су им, започиње причу за "Глас" Миљновићева, биле бесплатне. Финансијска подршка у овом процесу била је, наставља она, од огромног значаја.
Како каже, вантјелесна оплодња није само један поступак, већ јој претходе бројни прегледи, анализе, припреме и терапије, због чега трошкови могу бити велики терет.
"Када вам неко плати цијели поступак вантјелесне оплодње, није мала ствар. Јер то није само поступак, прије тога има и припрема, налаза, прегледа и много чега. Тако да није то мала сума новца када неко издвоји и каже: 'Можете бесплатно'", нагласила је Миљановићева.
Она посебно истиче да је подршка значајна и након рођења дјеце, јер живот вишечлане породице носи бројне трошкове и обавезе.
Као незапослена мајка остварује мјесечну накнаду за незапосленог родитеља, а користе и дјечији додатак, док им значе и друге олакшице намијењене породицама са више чланова.
"Наравно да је велика ствар. Можемо дјеци купити гардеробу, платити активности и много тога намирити, а ја сам уз своју дјецу и неко ми даје новац. То много значи", рекла је Миљановићева.
Позитивним примјером истиче и бесплатне уџбенике, али и локалне мјере подршке, попут картица и попуста које породицама са више чланова обезбјеђује град Требиње.
"Кад сам ја ишла у школу, септембар је био пакао за моје родитеље, као и за све родитеље тада. Данас имају књиге, картице и разне попусте. Све то много значи, посебно уз ове велике трошкове", истакла је Миљановићева.
Према њеним ријечима, подршка породицама данас је много већа него прије неколико година, што посебно осјећају они који су прошли кроз лијечење неплодности.
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"Кад причам са паровима који се сада боре и присјетим се нас, много је унапријеђена та помоћ. Многи лијекови су сада на листи бесплатних. Рецимо, 'утрогестан' нас је у првом поступку коштао много, а сада иде бесплатно. И то пуно значи", рекла је Миљановићева.
За њу су најбоља потврда значаја ових мјера њена дјеца, а паровима који још чекају своју прилику поручује да не одустају од борбе за потомство.
"Вјероватно бисмо сада били у неком кредиту који бисмо враћали десет година, али подршка сада је све већа и већа. Зато све то много значи", поручила је Миљановићева.
Њено искуство само је једна од животних прича које стоје иза мјера подршке породици, а које ће у наредном периоду бити у фокусу кампање "Српска те воли", коју је покренуо Кабинет предсједника Републике Српске с циљем да грађанима приближи права и програме који су им на располагању.
Савјетница предсједника Соња Давидовић истакла је да је један од важних циљева кампање да грађани на једном мјесту сазнају која права имају и на коју подршку могу да рачунају, од планирања породице и рађања дјетета до здравствене заштите, школовања и подршке у различитим животним околностима.
"Кампања је осмишљена тако да грађанима представи све мјере подршке породици, које реализујемо већ годинама. Желимо да те мјере дођу до сваког грађанина и сваке породице", рекла је Давидовићева.
Она је нагласила да је подршка паровима који се боре за потомство једна у низу значајних демографских мјера, подсјетивши да Фонд здравственог осигурања РС, под прописаним условима, финансира три покушаја вантјелесне оплодње, док поједине локалне заједнице издвајају новац и за додатне покушаје.
Према подацима из Кабинета предсједника Републике Српске, од увођења права на финансирање вантјелесне оплодње 2007. године, рођено је више од 2.200 беба, док је за те намјене до сада издвојено више од 42 милиона марака.
"Знамо да се данас бројни парови, нажалост, боре за потомство и са стерилитетом и да је то велики проблем. Сви знамо да вантјелесна оплодња пуно кошта и зато је та финансијска подршка изузетно значајна", навела је Давидовићева.
Кампања "Српска те воли" трајаће у наредном периоду, а кроз разговоре са грађанима и медијима биће представљене различите мјере подршке породици, од подршке мајчинству и родитељству, преко здравствене заштите и образовања, до програма намијењених дјеци и младима.
Соња Давидовић је навела да циљ није само представити оно што је до сада урађено, већ чути и шта грађани мисле да би требало унапређивати.
"Политика према породици никада није завршена. Демографски изазови захтијевају да постојећа права даље развијамо и тражимо нове мјере. Ова кампања није само подсјећање на оно што је урађено, већ и обавеза за оно што тек треба да урадимо", поручила је она.
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