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Српска пјевачица открила свој цјеновник

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:08

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Електра Елит
Фото: Screenshot / YouTube

Трансродна пјевачица Електра Елит је својевремено отворено признала да се у Швајцарској бави проституцијом.

Једном приликом је чак открила и колико наплаћује интимне односе.

"У Швајцарској се проституцијом баве већином дјевојке ромске националности. Код њих је отприлике 100 евра по односу. То је неких 15, 20 минута. Код мене је сат од 400 до 1.000 франака. Ако је он завршио за пет минута, то је то. Битно да је био срећан крај", рекла је Електра и шокирала све.

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"Елитна проституција не постоји нигдје у свијету, постоји само проституција, то су се*суалне раднице. То су само епитети да би нешто звучало љепше. Оно што постоји јесу елитни клијенти. Ако је нека дјевојка била у комбинацији са неким мало познатијим, она то назове елитна, то нема везе с везом. Све проститутке су једнаке, сад да ли једна ради за 200 динара, а друга за 5.000 евра, обје су проститутке, разлика не постоји, све су исте", додала је тада за домаће медије, подсјећа "Ало".

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Тагови :

Електра Елит

проституција

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