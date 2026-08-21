Српска пјевачица открила свој цјеновник

Аутор:АТВ редакција
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Трансродна пјевачица Електра Елит је својевремено отворено признала да се у Швајцарској бави проституцијом.
Једном приликом је чак открила и колико наплаћује интимне односе.
"У Швајцарској се проституцијом баве већином дјевојке ромске националности. Код њих је отприлике 100 евра по односу. То је неких 15, 20 минута. Код мене је сат од 400 до 1.000 франака. Ако је он завршио за пет минута, то је то. Битно да је био срећан крај", рекла је Електра и шокирала све.
Свијет
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"Елитна проституција не постоји нигдје у свијету, постоји само проституција, то су се*суалне раднице. То су само епитети да би нешто звучало љепше. Оно што постоји јесу елитни клијенти. Ако је нека дјевојка била у комбинацији са неким мало познатијим, она то назове елитна, то нема везе с везом. Све проститутке су једнаке, сад да ли једна ради за 200 динара, а друга за 5.000 евра, обје су проститутке, разлика не постоји, све су исте", додала је тада за домаће медије, подсјећа "Ало".
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