Logo

Погубљен мушкарац осуђен за подметање пожара у ком је страдало пет особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:56

Коментари:

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Сунао Таками, осуђен за подметање пожара у којем је у салону 2009. године погинуло пет особа, погубљен је јутрос вјешањем, преноси АП.

"Наредио сам извршење смртне казне након пажљивог и темељног разматрања", рекао је министар правде Хироши Хирагучи.

Подсјетио је да је Таками подметнуо пожар у препуном салону у Осаки тако што је просуо бензин и бацио упаљену шибицу, након чега је ватра захватила објекат, усмртивши пет и повриједивши још 10 особа.

Пожар Омиш

Регион

Жена је са дјететом у ауту, опечени су: Појавили се нови потресни снимци из Омиша

Педесетосмогодишњи Таками проглашен је кривим за убиство, покушај убиства и подметање пожара и осуђен је на смртну казну пресудом Окружног суда у Осаки из 2011. године.

Његове жалбе су одбачене 2016. године одлуком Врховног суда, којом је потврђена смртна казна.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јапан

погубљење

Смртна казна

пожар

Коментари (0)

Прочитајте више

Пас завезан на ланцу.

Хроника

Мушкарца напали пси луталице: Преминуо након више од мјесец дана борбе за живот

1 ч

0
Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

БиХ

Продавала ћилим на интернету, па насјела на превару: Ова грешка је скупо коштала

1 ч

0
Народно вјеровање или црквено правило: Зашто Срби никада не иду на гробље послије заласка сунца

Друштво

Народно вјеровање или црквено правило: Зашто Срби никада не иду на гробље послије заласка сунца

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пријетила ножем малољетном сину, па га напала: Одређено јој задржавање

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.

Свијет

Повећање броја лансирања у свемир: Трамп потписао меморандум

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Бивши српски фудбалер ухваћен са тоном и по кокаина

2 ч

0
Срушио се авион, погинули сви путници

Свијет

Срушио се авион, погинули сви путници

3 ч

0
Џо Бајден у Афричко-Америчком музеју.

Свијет

Џил Бајден: Џо умире

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Ђоковић о српском инату: Мом народу је нанесена неправда деведесетих

11

12

Ирац ухапшен у Источном Сарајеву: Одузето више од 21.000 таблета

11

10

Бањалучанин пријетио пушком гостима кафане, на крају кажњен и конобар

10

52

Идентификован мушкарац који је палио каблове код ”Делте”

10

46

Због једне грешке вас ујутру може сачекати непријатно изненађење у ауту: Обратите пажњу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима