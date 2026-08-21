Погубљен мушкарац осуђен за подметање пожара у ком је страдало пет особа

Аутор:АТВ редакција
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Сунао Таками, осуђен за подметање пожара у којем је у салону 2009. године погинуло пет особа, погубљен је јутрос вјешањем, преноси АП.
"Наредио сам извршење смртне казне након пажљивог и темељног разматрања", рекао је министар правде Хироши Хирагучи.
Подсјетио је да је Таками подметнуо пожар у препуном салону у Осаки тако што је просуо бензин и бацио упаљену шибицу, након чега је ватра захватила објекат, усмртивши пет и повриједивши још 10 особа.
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Педесетосмогодишњи Таками проглашен је кривим за убиство, покушај убиства и подметање пожара и осуђен је на смртну казну пресудом Окружног суда у Осаки из 2011. године.
Његове жалбе су одбачене 2016. године одлуком Врховног суда, којом је потврђена смртна казна.
(Срна)
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