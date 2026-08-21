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Бањалучани претукли мушкарца и жену, повријеђени превезени на УКЦ

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Аутор:

Стеван Лулић
21.08.2026 10:46

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Фото: Pexel/ Kindel Media

Бањалучани Д.Д. и Д.Г. ухапшени су због сумње да су синоћ у овом граду претукли мушкарца и жену, потврђено је у полицији.

Случај је полицији пријављен око 22 сата.

Повријеђени мушкарац и жена превезени су на Универзитетски клинички центар Републике Српске гдје им је указана љекарска помоћ.

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"Испитивањем на присуство алкохола код лица Д.Г. утврђено је присуство од 0,44 г/кг алкохола у организму", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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