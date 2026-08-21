Пожар у познатој фабрици у БиХ: Настала велика материјална штета

Аутор:АТВ редакција
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У познатој витешкој фирми Дерубис, која се бави производњом и продајом јахти, протекле ноћи избио је пожар, приликом којег је настала већа материјална штета.
О свему се јутрос, 22. аугуста огласило Министарство унутрашњих послова СБК.
"Дана 21.08.2026. године, у 03:30 сати , ПС Витез је запримила телефонску пријаву, од стране НН лица, које је том приликом пријавило пожар у склопу фирме 'ДЕРУБИС', у ул. Лашванска цеста, општина Витез.
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На лице мјеста су изашли полицијски службеници ПС Витез, који су потвдили наводе из пријаве.
Припадници ДВД Витез су истог дана, у раним јутарњим сатима, успјели наведени пожар локализовати.
Том приликом је настала већа материјална штета, преноси РадиоСарајево.
О свему наведеном је упознат дежурни тужилац КТ Травник, који је овластио полицијске службенике ОКП ПУ Травник за вршење увиђајних мјера и радњи (које су још у току), као и за провођења осталих радњи првог подухвата", саопштено је из МУП СБК.
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