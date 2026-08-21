Акција ”Дуг”: Ухапшен Јован Марчета, осумњичен за изнуду и зеленашење!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Бањалучанин Јован Марчета (1976) ухапшен је у акцији ”Дуг” због сумње да је изнудио новац од суграђанина, коме је на име дуга од 4.000 КМ уз зеленашке камате наплатио око 20.000 КМ.
Акцију су спровели полицијски службеници ПУ Бањалука у сарадњи са Управом криминалистичке полиције и Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске.
У ПУ Бањалука наводе да је Ј.М. из ухапшен због сумње да је починио кривично дјело изнуде у стицају са зеленашењем.
”Осумњиченом се на терет ставља да је током протекле три године у циљу стицања противправне имовинске користи искориштавало тешко имовинско стање, тешке прилике, нужду и лакомисленост мушкарца из Бањалуке, којем је у два наврата посудило новац у износу од 4.000 КМ, а потом обрачунавало недозвољене и несразмјерне камате на основу којих му оштећени под пријетњом напада на живот и тијело исплатио износ од око 20.000 КМ”, саопштила је ПУ Бањалука.
У претресу пронађени
На основу наредби дежурног судије Основног суда у Бањалуци и уз сагласност тужилаштва претресен је стан, помоћне просторије и возила које користи осумњичени и том приликом су пронађени предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела.
”У току је криминалистичка обрада над Ј.М. које ће бити предат уз извјештај о почињеним кривичним дјелима бити спроведен у Окружно јавно тужилаштво Бањалука”, саопштила је полиција.
Јован Марчета има дебео полицијски досије. Раније је у више наврата хапшен и кажњаван због кривичних дјела отмице, противправног лишења слободе, наношења тјелсених повреда, неовлаштеног промета дрогом, недозвољеног посједовања оружја, угрожавања сигурности, обмане при добијању кредита...
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