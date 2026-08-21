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Повећање броја лансирања у свемир: Трамп потписао меморандум

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:12

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Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп потписао је меморандум према којем би требало да се драстично повећа број лансирања у свемир, налажући низ мјера владиним агенцијама.

Бијела кућа жели да омогући најмање 1.000 лансирања и повратка летјелица годишње до 2030. године. Прошле године било је 178 лансирања.

У меморандуму се агенције позивају да подстакну заједнички развој инфраструктуре за свемирски транспорт са партнерима из приватног сектора, убрзају издавање дозвола и еколошке процјене и обезбиједе услове за бежичну комуникацију за свемирска лансирања.

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Тагови :

Доналд Трамп

Свемир

меморандум

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