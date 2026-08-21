Повећање броја лансирања у свемир: Трамп потписао меморандум

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп потписао је меморандум према којем би требало да се драстично повећа број лансирања у свемир, налажући низ мјера владиним агенцијама.
Бијела кућа жели да омогући најмање 1.000 лансирања и повратка летјелица годишње до 2030. године. Прошле године било је 178 лансирања.
У меморандуму се агенције позивају да подстакну заједнички развој инфраструктуре за свемирски транспорт са партнерима из приватног сектора, убрзају издавање дозвола и еколошке процјене и обезбиједе услове за бежичну комуникацију за свемирска лансирања.
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