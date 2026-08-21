Бивши српски фудбалер ухваћен са тоном и по кокаина

Аутор:АТВ редакција
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Урош Милошевић (31), бивши српски фудбалер, ухапшен је на ауто-путу А6 у Португалу док је у комбију превозио више од тоне и по кокаина, као и два комада ратног наоружања.
Вриједност заплијењене дроге процијењена је на више од 70 милиона евра, а према наводима португалског "Жорнал де Нотисијас", кокаин је припадао такозваном "Балканском картелу".
Како преноси португалски A Bola, акција португалске криминалистичке полиције спроведена је прошле сриједе, када је пресретнуто возило којим је Милошевић управљао.
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Поред огромне количине кокаина, полиција је пронашла и два комада напуњеног ратног оружја, спремног за употребу.
Хапшење бившег фудбалера дио је шире истраге против исте криминалне организације. Само недјељу дана раније, у заједничкој акцији португалске и шпанске полиције, у Шпанији су ухапшена још двојица чланова картела, док је тада заплијењено 3,7 тона дроге.
Према наводима из истраге, организација са базом на југу Шпаније дјелује широм Европе, док је португалску обалу користила као једну од тачака за искрцавање великих количина кокаина.
Милошевић је током каријере наступао за неколико српских клубова, међу којима су били Чукарички, ИМ Раковица, Телеоптик и Синђелић Београд.
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