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Бањалука: Гдје су данас могући прекиди у водоснабдијевању

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 08:55

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Славина, вода
Фото: АТВ

У току претходног дана водоснабдијевање већег дијела града било је уредно, а иста ситуација се очекује и данас, наводе из "Водовода" Бањалука.

Квалитет произведене воде задовољава одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Екипе сектора Одржавање данас ће радити на прегледу и отклањању кварова на водоводној мрежи.

Данас, 21. августа 2026. године, биће извођени радови у улицама Краља Александра Првог Карађорђевића (Петрићевац), Трла (Кочићев вијенац), Првој куљанској (Куљани), Марка Краљевића (Обилићево) и Доситејева (Трн).

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Екипе "Водовода" задужене за локалне водоводе данас ће отклањати квар у Клупама, Бистрици и Мемићима. Због повећане потрошње на системима Гашића врело и Црно врело могући су поремећаји у водоснабдијевању, нарочито виших зона које се снабдијевају с резервоара Клупе и Ђурићи.

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вода

Бањалука

Водовод Бањалука

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