Бањалука: Гдје су данас могући прекиди у водоснабдијевању

Аутор:АТВ редакција
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У току претходног дана водоснабдијевање већег дијела града било је уредно, а иста ситуација се очекује и данас, наводе из "Водовода" Бањалука.
Квалитет произведене воде задовољава одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
Екипе сектора Одржавање данас ће радити на прегледу и отклањању кварова на водоводној мрежи.
Данас, 21. августа 2026. године, биће извођени радови у улицама Краља Александра Првог Карађорђевића (Петрићевац), Трла (Кочићев вијенац), Првој куљанској (Куљани), Марка Краљевића (Обилићево) и Доситејева (Трн).
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Екипе "Водовода" задужене за локалне водоводе данас ће отклањати квар у Клупама, Бистрици и Мемићима. Због повећане потрошње на системима Гашића врело и Црно врело могући су поремећаји у водоснабдијевању, нарочито виших зона које се снабдијевају с резервоара Клупе и Ђурићи.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
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