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Звезда бесплатно добија играча вриједног 15 милиона евра

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:37

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Звезда бесплатно добија играча вриједног 15 милиона евра

Сенегалски нападач Бамба Дијенг потписаће у петак уговор са Црвеном звездом.

Дијенг је прошао љекарске прегледе, јавио је фудбалски инсајдер Ђанлука ди Марцио.

Дијенг је овог љета био на прагу преласка у Лацио, са којим је претходно постигао договор, али је трансфер у посљедњем тренутку стопиран.

Проблем су представљали љекарски прегледи, током којих је установљена повреда кољена.

Од овог љета је слободан играч, пошто му је истекао уговор са Лоријеном.

Тржишна вриједност му је чак 15.000.000 евра и нема сумње да ће бити озбиљна конкуренција Марку Арнаутовићу, Бруну Дуартеу и Џеју Енему.

Сенегалац иза себе има одличну сезону у дресу Лоријена, за који је на 25 утакмица постигао 15 голова.

Био је дио репрезентације Сенегала на Мундијалу, али није уписао нити један наступ.

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Тагови :

ФК Црвена звезда

Бамба Дијенг

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