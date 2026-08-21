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Додик: Висок ниво сарадње основа за унапређење односа Срба и Мађара

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 10:34

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Дан Светог Стефана, краља и оснивача Мађарске, те поручио да је висок ниво сарадње институција Републике Српске и ове земље основа за даље унапређење односа.

"Вишевјековна традиција постојања мађарске државе и очувања свих обиљежја мађарског идентитета, служе као примјер многим народима Европе и свијета", истакао је Додик у објави на "Иксу".

Он је поводом празника честитку упутио мађарском народу, лидерима и институцијама.

"Висок ниво сарадње институција Републике Српске и Мађарске основа је за даље унапређење добросусједских односа, како на институционалном нивоу, тако и у контактима два народа - српског и мађарског", поручио је Додик.

Дан Светог Стефана обиљежава се као дан националног поноса Мађара јер је он ујединио мађарска племена, односно направио Мађарску државу хришћанском.

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Тагови :

Милорад Додик

Мађарска

Честитка

Република Српска

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