Додик: Висок ниво сарадње основа за унапређење односа Срба и Мађара

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Дан Светог Стефана, краља и оснивача Мађарске, те поручио да је висок ниво сарадње институција Републике Српске и ове земље основа за даље унапређење односа.
"Вишевјековна традиција постојања мађарске државе и очувања свих обиљежја мађарског идентитета, служе као примјер многим народима Европе и свијета", истакао је Додик у објави на "Иксу".
Он је поводом празника честитку упутио мађарском народу, лидерима и институцијама.
"Висок ниво сарадње институција Републике Српске и Мађарске основа је за даље унапређење добросусједских односа, како на институционалном нивоу, тако и у контактима два народа - српског и мађарског", поручио је Додик.
Дан Светог Стефана обиљежава се као дан националног поноса Мађара јер је он ујединио мађарска племена, односно направио Мађарску државу хришћанском.
Мађарском народу, лидерима и институцијама честитам Дан Св. Стефана, краља и оснивача Мађарске. Вишевјековна традиција постојања мађарске државе и очувања свих обиљежја мађарског идентитета, служе као примјер многим народима Европе и свијета. — Милорад Додик (@MiloradDodik) August 21, 2026
Висок ниво сарадње институција…
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