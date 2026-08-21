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Почела сједница Владе Српске, ово је на дневном реду

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 10:15

Коментари:

4
Почела сједница Владе Српске, ово је на дневном реду
Фото: АТВ

Влада Републике Српске данас ће на сједници у Бањалуци разматрати Приједлог одлуке о одобравању средстава за исплату једнократне новчане помоћи пензионерима.

На дневном реду сједнице је и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској, као и информација о моделу суфинансирања продуженог боравка за д‌јецу која исти похађају у приватним предшколским установама.

Министри ће разматрати и информацију о спољнотрговинској размјени Републике Српске за период од јануара до јуна ове године, као и информацију о статистичким показатељима стања у областима прерађивачке индустрије у надлежности Министарства привреде и предузетништва и њиховом кретању у првој половини ове године.

На дневном реду је и приједлога одлуке којом Влада на име повећања основног капитала привредног друштва "Андрићграда" одобрава уплату свог дијела у износу од 500.000 КМ

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Пред министрима је и приједлога рјешења о проширењу оперативног буџета у оквиру законског буџета Републике Српске за ову годину за период од 1. јануара до 30. септембра у износу од девет милиона КМ.

Почетак сједнице заказан је у 10.00 часова, а по њеном завршетку у 12.00 часова биће одржана конференција за новинаре у прес-центру Владе, те издато саопштење за јавност, најављено је из Бироа Владе за односе са јвношћу.

Сниматељима и фотографима биће омогућено снимање кадрова на почетку сједнице.

(СРНА)

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Тагови :

Влада Републике Српске

сједница

Дневни ред

Дневни ред сједнице

Коментари (4)

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