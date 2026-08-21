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Кашиковић за АТВ: На Зубцима стање непромијењено

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:01

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На подручју Требиња активно је неколико пожара, међу њима и на Зупцима, а који тренутно гаси 30 ватрогасаца уз помоћ Добровољних ватрогасних друштава
Фото: Ustupljena fotografija

На Зубцима је стање непромијењено од јуче, тако смо и очекивали и претпостављали да ће остати мирно до јутрос, с обзиром да ћемо сад имати већи интензитет вјетра како дан одмиче, рекао је за АТВ Дејан Кашиковић, командир ТВЈ Требиње.

"Очекује се гашење пожара хеликоптером МУП-а. Ту ћемо га одмах да дејствујемо. Сад смо у вршимо координацију с њима да припремимо терен за њих, базен за пуњење и онај, његово дјеловање", рекао је Кашиковић.

Исткао је да су на Бобовиштима ватрогасци у приправности.

"Ништа за сада није у опасности. А очекујемо у послијеподневним часовима да ће вјетар бити мало јачи, па да будемо ту на лицу мјеста", рекао је Кашиковић.

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Исткао је да је на том подручју ноћ протекла мирно те да за сада неће бити потребно дјеловање хеликоптера.

"Што се тиче Ораха, и тамо смо распоредили дио људи из сусједних општина, то јест из Дубровника и из са Иванице и са Равног", рекао је Кашиковић.

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Тагови :

пожар

Дејан Кашиковић

Зупци пожар

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