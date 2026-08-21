Кашиковић за АТВ: На Зубцима стање непромијењено

Аутор:АТВ редакција
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На Зубцима је стање непромијењено од јуче, тако смо и очекивали и претпостављали да ће остати мирно до јутрос, с обзиром да ћемо сад имати већи интензитет вјетра како дан одмиче, рекао је за АТВ Дејан Кашиковић, командир ТВЈ Требиње.
"Очекује се гашење пожара хеликоптером МУП-а. Ту ћемо га одмах да дејствујемо. Сад смо у вршимо координацију с њима да припремимо терен за њих, базен за пуњење и онај, његово дјеловање", рекао је Кашиковић.
Исткао је да су на Бобовиштима ватрогасци у приправности.
"Ништа за сада није у опасности. А очекујемо у послијеподневним часовима да ће вјетар бити мало јачи, па да будемо ту на лицу мјеста", рекао је Кашиковић.
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Исткао је да је на том подручју ноћ протекла мирно те да за сада неће бити потребно дјеловање хеликоптера.
"Што се тиче Ораха, и тамо смо распоредили дио људи из сусједних општина, то јест из Дубровника и из са Иванице и са Равног", рекао је Кашиковић.
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