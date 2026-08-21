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Врућина не попушта, али стижу и локални пљускови: Ево прогнозе за викенд

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 08:42

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Киша
Фото: АТВ

Данас ће у већем дијелу БиХ превладавати вруће и сунчано вријеме уз температуре до 37 °C, док су на западу, сјеверозападу и сјеверу Босне могући пролазни пљускови и грмљавина.

Јутрос су киша и пљускови забиљежени на подручју Крајине и сјеверу Босне, гд‌је има и више наоблаке, док је у осталим дијеловима земље претежно сунчано. Током дана локални пљускови и грмљавина најизгледнији су на западу, сјеверозападу и сјеверу Босне.

У осталим подручјима бит ће сунчаније. Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине, јужнога и југозападнога смјера. Највиша дневна температура зрака углавном ће се кретати између 31 и 37 °C.

У Сарајеву ће бити сунчано уз малу до умјерену наоблаку, а највиша дневна температура зрака биће око 34 °C.

Субота доноси више облака у Босни

У суботу, 22. коловоза 2026. године, у Босни ће бити умјерено до претежно облачно, док ће у Херцеговини бити сунчано.

топлотни талас врућина

Друштво

Јутро најављује још један врућ дан: Температура до 40 степени

Током дана у БиХ су могући локални пљускови.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, на сјеверу Босне сјеверног и сјеверозападног смјера, а у остатку земље западнога и југозападнога смјера.

Јутарња температура зрака кретаће се од 17 до 23, на југу до 26 °C, док ће дневна бити од 28 до 35 °C.

У нед‌јељу сунчаније

У нед‌јељу, 23. коловоза 2026. године, очекује се сунчано вријеме уз малу до умјерену наоблаку.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, на југу западнога и југозападнога смјера, а у остатку земље сјевернога и сјевероисточнога.

Јутарња температура зрака биће од 14 до 20, на југу до 24 °C, док ће се дневна кретати од 25 до 31, а на југу до 36 °C, саопштено је из Федералнога хидрометеоролошкога завода БиХ.

(Јабука)

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Тагови :

врућина

Временска прогноза

Вријеме

Пљускови

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