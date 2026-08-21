Врућина не попушта, али стижу и локални пљускови: Ево прогнозе за викенд

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће у већем дијелу БиХ превладавати вруће и сунчано вријеме уз температуре до 37 °C, док су на западу, сјеверозападу и сјеверу Босне могући пролазни пљускови и грмљавина.
Јутрос су киша и пљускови забиљежени на подручју Крајине и сјеверу Босне, гдје има и више наоблаке, док је у осталим дијеловима земље претежно сунчано. Током дана локални пљускови и грмљавина најизгледнији су на западу, сјеверозападу и сјеверу Босне.
У осталим подручјима бит ће сунчаније. Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине, јужнога и југозападнога смјера. Највиша дневна температура зрака углавном ће се кретати између 31 и 37 °C.
У Сарајеву ће бити сунчано уз малу до умјерену наоблаку, а највиша дневна температура зрака биће око 34 °C.
У суботу, 22. коловоза 2026. године, у Босни ће бити умјерено до претежно облачно, док ће у Херцеговини бити сунчано.
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Јутро најављује још један врућ дан: Температура до 40 степени
Током дана у БиХ су могући локални пљускови.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, на сјеверу Босне сјеверног и сјеверозападног смјера, а у остатку земље западнога и југозападнога смјера.
Јутарња температура зрака кретаће се од 17 до 23, на југу до 26 °C, док ће дневна бити од 28 до 35 °C.
У недјељу, 23. коловоза 2026. године, очекује се сунчано вријеме уз малу до умјерену наоблаку.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, на југу западнога и југозападнога смјера, а у остатку земље сјевернога и сјевероисточнога.
Јутарња температура зрака биће од 14 до 20, на југу до 24 °C, док ће се дневна кретати од 25 до 31, а на југу до 36 °C, саопштено је из Федералнога хидрометеоролошкога завода БиХ.
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