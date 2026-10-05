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За длаку удес у Бањалуци: Дивљао на тротинету и једва избјегао ауто

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05.10.2026 21:31

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Бањалука: Замало изазвао удес на тротинету
Фото: Screenshot

Претходних мјесеци свједоци смо да су бројни стручњаци за безбједност саобраћаја упозоравали да електрични тротинети могу бити опасни уколико се не користе на прави начин.

У прилог тим тврдњама иде и видео снимак који је АТВ-у послао читалац, а на којем се види како један несавјесни грађанин дивља на тротинету.

Он на саобраћајници према Инцелу претиче аута, прескаче рупу на путу и вози средином саобраћајнице, што је замало завршило кобно.

Из супротног смјера наишао је путнички аутомобил у који се возач тротинета за длаку закуцао, али, срећом, успио је да избјегне незгоду.

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Тагови :

тротинет

Бањалука

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