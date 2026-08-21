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Како најлакше пребацити податке са једног телефона на други?

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 10:29

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mobilni telefon mobitel
Фото: Pexel/ Anna Shvets

Желите да пребаците стотине фотографија, велики видео или документ на други телефон? Не морате да користите кабл, намјенске сајтове, а још мање апликације за дописивање које могу да деградирају квалитет садржаја.

Постоји много бољи начин и ради између готово свих уређаја и потпуно је безбједан и бесплатан.

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Ако тражите одговор на питање “како послати податке са телефона на телефон“, одмах вам можемо рећи да најлакше рјешење зависи од уређаја које користите. АирДроп је одличан за Епл уређаје, док Андроид корисници на располагању имају Quick Share.

Међутим, ствари постају компликованије када податке треба пребацити између Андроида и Ајфона.

Иако неки модели данас имају Quick Share који је обогаћен АирДроп подршком, њихов број је још увијек премали и ову методу не можемо свима препоручити. Зато, док подршка не постане широко распрострањена, најбоља рјешења остају она универзална.

Управо ту на сцену ступа ЛоцалСенд. Ова бесплатна апликација отвореног кода функционише као универзално рјешење и ради на свим системима (Андроиду, иОС, Виндовс, мацОС и Линуx). Не захтјева прављење налога, додавање контаката нити интернет, јер податке шаље директно кроз локалну мрежу.

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Како се користи ЛоцалСенд:

Инсталирајте и отворите апликацију ЛоцалСенд на оба уређаја.

Повежите оба уређаја на исту Ви-Фи мрежу (или укључите мобилни хотспот на једном телефону и повежите други).

На уређају са ког шаљете изаберите опцију “Сенд”, означите фотографије, видео записе или фајлове, а затим на екрану додирните име другог уређаја који се аутоматски појавио.

Алтернативно, у Филе Еxплореру или галерији можете изабрати жељене фајлове, а затим тапнути на дугме “Схаре”, гдје ћете пронаћи и ЛоцалСенд као опцију.

На другом уређају притисните “Аццепт” и преузимање почиње одмах, максималном брзином без губитка квалитета.

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За слање унутар истог табора АирДроп и Quick Share остају најбржи избор, али за било какво комбиновање Андроида, иПхоне-а и рачунара, ЛоцалСенд је најпоузданије рјешење које вреди имати на телефону, пише Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мобилни телефон

апликације

технологија

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