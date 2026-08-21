Оборен рекорд Бањалуке за најдужи низ тропских дан

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни талас који је почео крајем јула одржава се током цијелог августа, уз мање варијације у температури, саопштено је из РХМЗ-а.
"Поред анализе средње и максималне температуре, добар показатељ интензитета топлотног таласа представља и број дана са максималном температуром изнад 30, 35, па чак и 40°C, као и дужина непрекидних низова током којих се биљеже тако високе температуре", истичу из РХМЗ-а.
Истичу да се на примјеру Бањалуке може јасно показати колико је овогодишњи топлотни талас изражен и дуготрајан.
"Температура од 30°C и више (троски дани) у Бањалуци се биљежи без прекида од 25. јула 2026. године. Закључно са 20. августом, максимална температура је током чак 27 узастопних дана достизала 30°C и више, чиме је постављен нови рекорд Бањалуке за најдужи непрекидни низ тропских дана", истичу из РХМЗ-а
Додају да је ово уједно и 61. тропски дан овог љета.
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"Претходни рекорд износио је 26 узастопних дана, од 17. јула до 8. августа 2022. године. У љето 2024. године забиљежен је низ од 25 непрекидних тропских дана, од 26. јула до 19. августа", додају из РХМЗ-а.
Истичу да анализа максималних температура од 30°C и више у Бањалуци за период од 1950. године до данас показује да су топлотни таласи у посљедњих двадесетак година све интензивнији и дуготрајнији.
Од десет најдужих низова тропских дана, чак девет је забиљежено након 2000. године, док је једини низ из ранијег периода, у трајању од 17 дана, забиљежен 1952. године.
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