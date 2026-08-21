Молитва за здравље Светом Јакову и Зосиму: Данас се прослављају тумански светитељи

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква 21. августа прославља Светог Зосима и Јакова, туманске светитеље за које се вјерује да помажу болеснима. Овај празник посебно се прославља у манастиру Тумане код Голупца, гдје се сваке године окупља велики број вјерника.
Свети Зосим Тумански био је велики молитвеник и духовник, који припада групи монаха исихаста, познатих као Синаити. Они су у вријеме кнеза Лазара населили Србију, а према предању, Зосим је живио у испосници, сам, у каменој пећини у близини данашњег манастира Тумане. О његовом животу нема много историјских података. Народно предање каже да га је, сасвим случајно, током лова устријелио Милош Обилић, који је на мјесту гдје је старац издахнуо подигао цркву - данашњи манастир Тумане. Мошти преподобног Зосима налазе се у овом манастиру, а откривене су 8. августа 1936. године.
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Преподобни Јаков Тумански, рођен као Радоје Арсовић 1894. године у селу Кушићи код Ивањице, био је изузетно образован – стекао је чак два доктората у Француској. Ипак, у једном тренутку његов живот мијења правац, када се, како се вјерује, сусрео са благодаћу Божјом. Напустио је свјетовни живот и службу, те се, уз владику Николаја, посветио монашком животу у манастиру Жича, гдје је као искушеник прошао сва послушања. Био је познат по скромности, ћутљивости и духовним даровима, међу којима се издвајала и прозорљивост. Страдао је 1946. године, када је пребијен до смрти, а по сопственој жељи сахрањен је у манастиру Тумане. Његове мошти откривене су 21. октобра 2014. године.
Празник посвећен светим Зосиму и Јакову Туманским посебно се обиљежава управо у манастиру Тумане, гдје данас долази велики број вјерника из свих крајева, тражећи помоћ и утјеху. У манастирском љетопису забиљежени су бројни случајеви чудесних исцјељења – од тешких болести попут карцинома и леукемије, до ослобађања од нечистих сила и даривања потомства.
Поред богослужења у Туману, овај празник се обиљежава и кућама вјерника. Обичај је да се на дан чудотвораца туманских пале свијеће за здравље и мир у дому, моли за исцјељење и за потомство.
У многим крајевима Србије на празник Светог Зосима и Светог Јакова не ради се тежак физички посао, нарочито у пољу, јер се вјерује да се тиме исказује поштовање према светитељима. Домаћице обавезно спремају посну трпезу, јер празник туманских светитеља "пада" у вријеме Госпојинског поста, а понегдје се дијели хљеб или колач сиромашнима "у славу чудотвораца". Како Свети Јаков и Свети Зосим ове године "падају" у петак, вјерници припремају искључиво храну на води.
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"Преподобни и богоносни оци наши Зосиме и Јакове, животом својим на земљи посвједочили сте Христа. Одричући се од привремених блага, наслиједили сте вјечна. Тајном богомислија освјештали сте себе. Слободом својом изабрали сте Царство Божије, ради кога претрпјесте све недаће живота. Стекавши смјелост, као пријатељи Господњи и сажитељи светих у Рају, и нас недостојне спомените, да у дану вјечнога суда, са посљедњима обретемо милост Божију. И у вријеме земнога бивствовања нашег, научите нас примјером светим, како да правилно исповиједамо истинитога Бога и живимо како је угодно њему, славећи га у Тројици, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у вијекове вијекова. Амин."
"О чудесни и богоносни оци наши Зосиме и Јакове, молитвено заступите све оне који вам притичу са љубављу, знајући да сте стекли смјелост пред Богом. Не отпустите без утјехе, никога од малих Христових слугу, који вам вапе, страдањима и болестима многим опхрвани. Дарујте им по благодати којом вас укријепи Господ, да утјешени и охрабрени дођу до познања истине и постану удионици стада одабранога. Да утјеловљени у светим тајнама заједници Цркве, наслиједе вјечна добра и наслађују се гледањем лица Божијег, славећи и у вријеме земнога живота, Бога у Тројици, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у вијекове векова. Амин."
(ЖенаБлиц)
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