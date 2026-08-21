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Пожар у Рамићима, екипе на терену

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:05

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Пожар у Рамићима, екипе на терену
Фото: АТВ

У бањалучкој мјесној заједници Рамићи активан је пожар, а на терену су ватрогасци, изјавио је Срни командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Мирослав Малинић.

"Наши људи покушавају прићи, неприступачан је терен", рекао је Малинић.

Он је истакао да овај пожар не угрожава ничији живот, нити имовину.

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Подијели:

Тагови :

Рамићи

пожар

Мирослав Малинић

Ватрогасци

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