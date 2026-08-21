Пожар у Рамићима, екипе на терену

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучкој мјесној заједници Рамићи активан је пожар, а на терену су ватрогасци, изјавио је Срни командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Мирослав Малинић.
"Наши људи покушавају прићи, неприступачан је терен", рекао је Малинић.
Он је истакао да овај пожар не угрожава ничији живот, нити имовину.
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