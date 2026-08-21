Радослав Гајанин нови декан Медицинског факултета у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Нови дека Медицинског факултета у Бањалуци биће Радослав Гајанин, потврдио је в.д. ректора бањалучког Универзитета Ранко Шкрбић.
"Нови декан Медицинског факултета биће колега Радослав Гајанин који је до недавно био ректор Универзитета. Он је наш професор и у циљу континуитета свих наших активности било је сасвим логично, ако се већ морала десити ова замјена, да он настави да руководи Медицинским факултетом. То је једна логична замјена и сви су на Медицинском факултету потпуно задовољни и подржавају ову активност. Мислим да ће то само допринијети стабилизацији Универзитета и наставку активности које смо започели на овом факултету", рекао је Шкрбић за РТРС.
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