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Преминуо мотоциклиста (33) кога је Авганистанац ударио на раскрсници: Возио са пробном возачком

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:02

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Преминуо мотоциклиста (33) кога је Авганистанац ударио на раскрсници: Возио са пробном возачком
Фото: Envato/bialasiewicz

Мотоциклиста Микица Б. (33), који је јуче тешко повријеђен у саобраћајној незгоди на раскрсници Рузвелтове и Улице краљице Марије у Београду, умро је у болници два сата након пријема.

Љекари су уложили надљудске напоре да спасу младића који је у болницу примљен без свијести и са повредама опасним по живот, али је упркос борби медицинског особља подлегао тешким повредама.

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Подсјећамо, до незгоде је дошло јуче око 17 часова када је возач аутомобила марке "Волксваген Тоуран", држављанин Авганистана А. М. Д. (19) са пробном возачком дозволом, возио Рузвелтовом улицом из правца Цвијићеве ка Булевару краља Александра.

Доласком на раскрсницу са Улицом краљице Марије, 19-годишњи возач није испоштовао саобраћајни знак који обавезује возаче на кретање право, већ је скренуо улијево и директно ударио у мотоцикл марке "Хонда" којим је управљао настрадали Микица. Од силине ударца, мотоциклиста је пао на коловоз.

Алкотестирањем је утврђено да осумњичени држављанин Авганистана није имао алкохола у крви у тренутку несреће.

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По налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду, против возача А. М. Д. (19) поднијета је кривична пријава за тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

Саобраћајна несрећа

погинуо мотоциклиста

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