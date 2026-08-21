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Ови хороскопски знакови једва чекају да љето заврши

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 10:06

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Сунце у пустињи.
Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

Док неки и даље покушавају искористити сваки сунчани дан, планирају посљедња купања и уживају у дугим вечерима, има и оних којима је крај љета прави разлог за славље.

Високе температуре, гужве, промјене рутине и стална потреба за одмором неким хороскопским знаковима не одговарају.

Они већ једва чекају јесен, веселе се свјежијем ваздуху, мирнијем ритму и повратку свакодневним навикама.

Према астрологији, овим знаковима крај љета посебно одговара.

Д‌јевица

Д‌јевице тешко подносе хаос који љето често доноси. Промијењени распореди, путовања, касни одласци на спавање и мање контроле над свакодневицом могу их брзо исцрпити.

Иако знају уживати у одмору, Д‌јевице једва чекају повратак рутини. Јесен им одговара јер опет могу организовати обавезе, направити планове и вратити осјећај реда у свој живот.

Јарац

Јарци нису велики обожаватељи дугог љетног опуштања. Док други уживају у споријем темпу, они често већ размишљају о новим циљевима и пројектима.

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Крај љета за њих значи повратак продуктивности. Воле осјећај да се ствари поновно покрећу, а свјежији дани дају им додатну мотивацију за остварење планова.

Бик

Бикови воле да им буде угодно, али екстремне врућине им могу брзо досадити.

Високе температуре, зној и немогућност уживања у омиљеним активностима без неугодности нису њихова идеална комбинација.

Долазак јесени доноси им оно што воле: мирније дане, угодније температуре и више времена за уживање у храни, дому и малим животним задовољствима.

Шкорпија

Шкорпије често преферирају мирнији и интимнији период године. Љетна енергија, стална дружења и гужве могу им бити напорни након неког времена.

Крај љета доживљавају као прилику за повлачење, поновно повезивање са собом и уживање у мирнијој атмосфери.

Водолија

Водолијама љето може бити забавно, али рутина сталних планова и очекивања других људи може их почети оптерећивати.

Они воле имати свој простор и вријеме за личне интересе, а јесен им често доноси управо то, преноси Index.

Када се темпо мало успори, лакше се посвећују идејама и пројектима који их занимају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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