Застрашујућа прогноза - Научници: Ово до сада нисмо видјели

Аутор:АТВ редакција
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Климатски феномен Ел Нињо који се развија изнад Тихог океана вјероватно ће бити рекордно снажан, упозорио је Мет Офис, преноси у петак "ББЦ".
Снажан природни климатски феномен повисује глобалне температуре и повећава ризик од екстремних временских услова.
Уз учинке климатских промјена изазваних људским дјеловањем, Мет Офис упозорава да је "врло вјероватно" да ће 2027. бити најтоплија забиљежена година.
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Све је више доказа да су дијелови свијета већ погођени, с исподпросјечним монсунским кишама у Индији и смањењем активности урагана у Атлантском океану.
"Требало би нам бити јасно да је ово догађај без преседана", рекао је Адам Скајф, водитељ дугорочне прогнозе у Мет Офису.
"Никада нисам видио тако интензиван сигнал Ел Ниња у нашим прогнозама", додао је.
Ел Нино је природни временски образац који се догађа сваке двије до седам година и траје око годину дана.
Пасати који обично дувају од истока према западу преко Тихог океана могу ослабити или промијенити смјер, омогућујући топлој води да се шири према истоку.
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Топлота се ослобађа из океана у атмосферу, подижући глобалне температуре и мијењајући обрасце падавина.
Научници проглашавају Ел Нино када температура површине мора у кључном подручју Пацифика порасте за 0,5 степени Целзијуса или више изнад просјека.
Најновије прогнозе Мет Офиса сугеришу да би те температурне аномалије могле премашити три степена Целзијуса касније ове године како се Ел Нињо буде приближавао свом врхунцу.
То би било невиђено у односу на мјерења која сежу до 1950. године и то би био вјероватно најснажнији догађај од 19. вијека.
Врло високе температуре у дубљим океанима, око осам степени Целзијуса изнад нормале на дубини од 100 метара на неким мјестима, могле би помоћи развоју овог Ел Њина.
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"Предстоји нам још много мјесеци док се овај догађај наставља развијати и то је један од разлога зашто све више вјерујемо да ће ово бити догађај који ће поставити рекорд", рекао је Зеке Хаусфадер, климатски научник за Беркли Ерт, америчку истраживачку групу, преноси "Радиосарајево".
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