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Новчаник им пуца од пара: Ова 3 знака у наредних 7 дана прати лудачка срећа

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 10:29

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Стезали су каиш и рачунали сваки динар, а сада стиже преокрет! Ова 3 знака улазе у период када их чекају невиђен новац и напредак.

Многи су у посљедње вријеме стезали каиш, одлагали куповине и рачунали сваки динар неколико пута. Али наредних 7 дана доносе новац и напредак за три знака којима се коначно отварају врата бољих прилика.

Оно што је дуго било на чекању сада може да крене напријед. Некоме се враћа новац који је већ отписао, неко добија нову прилику за зараду, а неко коначно рјешава проблем који му је дуго висио над главом.

Сада више неће морати да се питају како ће изгурати до сљедеће плате.

Ован

Вама пара не пада као гром из ведра неба. То је жетва онога што сте посијали прије неколико мјесеци, а можда и прије неколико година.

Лако је могуће да се јави неко коме сте својевремено изашли у сусрет, и то са конкретном понудом за посао или сарадњу каква се не одбија.

Прошарајте ових дана заборављене пријаве и старе рачуне. Ту вас може чекати бонус на који сте одавно дигли руке.

Дјевицa

Ви људе читате без грешке, а ових дана ће вам тај осјећај послужити да раздвојите праву прилику од празних обећања.

Зарада може да дође кроз сређивање имовинских папира, кроз повраћај средстава или кроз договор који се предуго вукао.

Ваша снага лежи у ћутању, па немојте разглашавати планове док се све не приведе крају и док паре не буду сигурне у вашим рукама.

Шкорпија

Ви сте од оних који рачунају неколико потеза унапријед, а сада вам постаје јасно зашто се то исплатило.

Указује вам се шанса да покренете нешто своје или да најзад узмете оно што дуго чекате. Новац који је отишао у праву ствар сада се враћа умножен.

За вас су новац и напредак ових дана питање правог тренутка и једне добре одлуке, па повуците потез који вам одавно стоји у глави.

Шта им може донијети новац у наредних 7 дана

Највећи помаци знају да се догоде баш онда када нико на њих не рачуна. Зато ова 3 знака не смеју да прескоче ситне сигнале око себе, јер се иза једне поруке, једног разговора или једне одлуке крије нешто крупно.

Ован: Осмотрите старе контакте и људе који се изненада поново јављају. Понуда која бане ниоткуда може бити тачно оно што вам је фалило.

Дjевица: Престаните да гурате у страну ствари које одавно чекају решење. Договори, папири и финансијска питања сада могу да се помере напред.

Шкорпија: Дајте више вере сопственим идејама и немојте их олако газити. Оно што је деловало као обичан план сада може да израсте у праву зараду.

Новац и напредак куцају на врата ова 3 знака

Недеља пред њима носи промене на које се дуго чекало. Све што је стајало у чекаоници сада се помера, а права прилика уме да стигне баш кад је најмање очекују.

Прилив новца долази кроз људе, кроз одлуке и кроз шансе које се не пропуштају. Довољан је један потез да се ствари најзад окрену у њихову корист, преноси Крстарица.

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