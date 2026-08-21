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Идентификован мушкарац који је палио каблове код ”Делте”

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Аутор:

Огњен Матавуљ
21.08.2026 10:52

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Идентификован мушкарац који је палио каблове код ”Делте”
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалучка полиција идентификовала је мушкарца који је изазвао пожар код Тржног центра ”Делта” у Бањалуци и утврђено је да се ради о Р.С. из Градишке, сазнаје АТВ.

Подсјетимо, Р.С. у близини тржног центра палио каблове што је довело до запаљења ниског растиња, те створило опасност од ширења ватре. Пожар су брзо локализовали бањалучки ватрогасци, који су полицији доставили фотографије комбија који је користио мушкарац који је изазвао пожар.

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Након тога осумњичени је идентификован, а како приликом пожара није причињена озбиљна штета, нити опасност по људе и објекте тужилаштво је оцијенило да у поступцима Р.С. нема елемената кривичног дјела и против њега ће бити покренут прекршајни поступак.

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Тагови :

палили бакар

Делта Бањалука

пожар

секундарне сировине

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