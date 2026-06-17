Додик: Раст плата, пензија и борачког додатка показатељ економске стабилности Српске

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик казао је да се Република Српска налази у повољној социјално-економској ситуацији, а што доказује нови пораст плата, пензија као и борачког додатка.
„Што се тиче економске ситуације, ја ћу само рећи да смо на почетку године, односно на крају прошле године планирали шта ћемо радити ове године. Све планове ми испуњавамо. На почетку смо повећавали плате, ево сада смо поново створили услове за ново повећање плате“, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Како је лидер СНСД-а нагласио, веома му је драго јер програмски задатак који су успоставили у оквиру СНСД-а а који се односи на смањење периода трајања приправничког стажа за високо и средње образовање, о чему се говорило на данашњој сједници те ће за поменуто бити створени предуслови за реализацију.
„Тако да за високу школу и високо образовање тај период ће бити 6 мјесеци, а средње школе биће три мјесеца, што ће омогућити структурацију и брже запошљавање младих људи. То је нешто што смо осјетили и што је тражила наша Омладинска организација да се уради, прије нека два, три мјесеца, а данас ево смо то и реализовали“, казао је Додик.
Како он каже, створили су и услове за повећање плата и пензија која ће услиједити, као и борачког додатка и свих оних других ствари неопходних грађанима Републике Српске.
„Он што ја желим да потенцирам, а то је да у задњих 16 квартала, како се то рачуна у свијету, ми имамо перманентно повећање домаћег производа и оно се креће од 2,7 и 3%. То је у данашњим околностима веома значајан и велики успјех. Република Српске је одржала инвестициони пројекат. Као што видите готово да нема мјеста у Републици Српској гдје се нешто не ради ради и не дешава и није то само прича о изборима како то неко приказује“, рекао је Додик.
Он је нагласио да се током прошле године кренуло са санацијом пута Клашнице-Бањалука, напомињући да је једна траса готова, док се друга ради тренутно, до прекида је дошло због зимске сезоне, али се наставља очекиваним темпом.
„Оно што радимо, радимо у континуитету, оно што ми је драго рећи то је да тендерска процедура око Равне Романије гдје је дошло до тога да посао који чека 50 година коначно бити на дневном реду“, казао је Додик уз нагласак да је Република Српска на повољном социјално-економском плану, а показатељ томе је раст плата, пензија, борачког додатка и других социјалних давања.
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