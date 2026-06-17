"Не требају постојати ни ПИК ни високи представник"

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик и потпредсједница странке Жељка Цвијановић сагласни су да БиХ не требају ни ПИК ни високи представник те једине околности у којима би га прихватили јесте потврда Савјета безбједности УН, а не ПИК-а .
„Ми смо давно рекли наш став око високог представника – да ПИК нема шта да одлучује, они то игноришу. Они су моћни, они су велики, наравно, могу то да раде, али и дање ако то буде само одлука ПИК-а то ће за нас бити неприхватљиво. За нас то мора да буде потврђено у Савјету безбједности Уједињених нација и само на тај начин и евентуално са ограниченим мандатом може да буде прихваћено. Што се нас тиче, мислимо да тај срамни високи представник и ко год да био у прошлоти, требао бити давно затворен и да нема потребе за такво нешто. Они признају на тај начин да је БиХ несуверена земља, да је земља под протекторатом, да јој треба ментор и много чега другога“, казао је Додик.
Лидер СНСД-а је нагласио да борба СНСД-а јесте управо у супротстављању том мишљењу те да БиХ није потребан високи представник.
„Зато мислимо да нико не треба, али имајући у виду да они могу да донесу одлуку, за нас ће бити искључиво релевантно, она коју донесе Савјет уједињених нација“, јасан је Додик.
„Што се мене тиче не треба да постоји ни ПИК, наравно није никада ни настао нити је утемељен било каквим одлукама. Није настао ни у Дејтонском споразуму дефинитивно, а што се тиче високих представника и њихова улога је требала давно да буде укинута, а о бонским овлаштењима да не причам. Такво нешто никада није смјело ни да постоји, а камоли до данас 30 година или 28 година након увођења једне такве монструозне структуре одлучивања или наметања одлука, а да ми причамо о томе да ли треба да постоји или не постоји“, казала је потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић.
Једини начин да, како каже Цвијановић, ово све опстане, јесте да се такве ствари елиминишу из политичког, а поготово институционалног живота БиХ.
„Ја могу да истолеришем високог представника, који се вратио на своја фабричка подешавања и станује у Анексу 10 и тамо се зна шта ради, а не ради ништа о овог што су нам радили овдје скоро три деценије“, рекла је Цвијановић.
Лидер СНСД-а подсјетио је како је Педи Ешдаун у својој књизи написао, како је он дошао да разгради Дејтонски споразум. „Ја сам дошао да направим БиХ по плановима мога пријатеља Алије Изетбеговића. И све се остваривало тако“, како је рекао Додик новинарима у Бањалуци.
„Да није било СНСД-а и нас који смо се том супротставили, вјероватно да данас не бисмо сједили овдје и да не би постојала Република Српска“, закључио је Додик.
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