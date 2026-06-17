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Игор Додик о циљевима СНСД-а: 35 мандата у НСРС, инокосне функције неупитне

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АТВ
17.06.2026 12:10

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Игор Додик о циљевима СНСД-а: 35 мандата у НСРС, инокосне функције неупитне
Фото: ATV

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик каже да су циљеви ове странке побједа на обје инокосне функције и да су процјене да би кандидат за предсједника Републике Српске могао да освоји 345.000 гласова, а за члана Предсједништва БиХ 360.000.

"Задали смо себи циљеве, то су наравно побједе за обје инокосне функције. За предсједника Српске је процјена 345.000 гласова да ће да освоји наш кандидат, а за члана Предсједништва око 360.000. Када је у питању листа за НСРС, процјена је 245.000 гласова и 35 мандата, а када је у питању Парламентарна скупштина БиХ процјена је била до јуче да СНСД може да освоји шест мандата. С обзиром да смо обиласком изборне јединице седам, установили смо да постоји могућност да добијемо још додатни број гласова. Могуће је да добијемо и седми мандат", рекао је Додик и поручио да су процјене 2024. године била у 95 одсто испуњење и да је једина грешка била у Босанском Грахову гдје кандидат СНСД-а није освојио начелничку функцију.

Он је саопштио да је у Братунцу за предсједника општинског одбора изабран Марко Мркајић, а да би на Палама га предсједника Градског одбора СНСД-а могао бити изабран Ацо Станишић.

У име изборног штаба желим да кажем да нам је СНСД као партија једна од најорганизованијих не само у Српској, него и у БиХ. Континуирано радимо, били смо у Братунцу изабрали смо за предсједника општинског одбора Марка Мркајића. За два дана смо на Палама гдје ћемо претпостављам да изаберемо Ацу Станишића за предсједника Градског одбора.

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