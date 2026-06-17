Дуњић: Затвори у Српској у потпуности прилагођени потребама друштва и безбједносном окружењу

Коментари:0
Помоћник министра правде Републике Српске у Ресору за извршење кривичних и прекршајних санкција, Перо Дуњић, учествовао је на петој регионалној конференцији која је, у оквиру заједничког програма Европске уније и Савјета Европе под називом "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku" (Horizontal Facility III), одржана у Албанији.
Током дводневне конференције, представници институција и организација који раде у казнено-поправним установама из земаља Западног Балкана и Турске, размијенили су искустава о активностима које се односе на област борбе против радикализације и насилног екстремизма у затворским установама.
Помоћник Дуњић је изјавио да, захваљујући сарадњи и подршци међународних партнера, овај програм доприноси унапређењу изградње праведнијег и безбједнијег друштва у земљама учесницама, као и да су представници надлежних институција разговарали о резултатима постигнутим у оквиру програма који се спроводи у Републици Српској и БиХ.
„Свјесни изазова с којима се суочавају затворске установе, који представљају безбједоносну пријетњу како у Републици Српској, БиХ тако и у цијелој регији, захваљујући сарадњи у оквиру овог програма постигнути су значајни резултати. Они омогућавају наставак активности на реформском путу БиХ у области људских права, владавине права и демократије. У том контексту, кривичне санкције су дио правосудних стандарда који се унапређују кроз програм и од суштинског су значаја за владавину права и заштиту грађана", рекао је Дуњић.
Нагласио је да су овакве конференције прилика за јачање сарадње са регионом јер стварају простор за нова партнерства и покретање заједничких пројеката али и да је систем извршења кривичних и прекршајних санкција у Републици Српској, прилагођен потребама друштва и безбједносном окружењу.
„С обзиром на то да је тема насилног екстремизма, тероризма и радикализације значајно присутна у јавном дискурсу, иако у казнено-поправним установама у Републици Српској нема осуђених лица која издржавају затворске казне за ова кривична дјела, нагласио бих да су постојећи систем извршења кривичних и прекршајних санкција и затворске установе, у потпуности, прилагођени потребама друштва и безбједносном окружењу", истакао је Дуњић, додајући да су безбједност, заштита права особа лишених слободе и ресоцијализација, обједињени, према стандардима дефинисаним законом и међународним нормама.
На конференцији су усвојени закључци и препоруке, који ће помоћи учесницима у наставку одржавања и унапређења регионалне међуинституционалне сарадње, и примијени програма рехабилитације.
Република Српска
42 мин0
Република Српска
48 мин1
Република Српска
59 мин1
Република Српска
1 ч0
Најновије
12
57
12
56
12
35
12
21
12
20
Тренутно на програму