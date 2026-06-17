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Ова четири хороскопска знака имају погрешно схваћен смисао за хумор

Аутор:

АТВ
17.06.2026 12:57

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Horoskop
Фото: Pexels

Иако се често каже да је сарказам најнижи облик духовитости, потпунија изрека тврди да је то заправо највиши облик интелигенције. Истраживања потврђују да разумијевање сарказма захтјева знатну домишљатост и креативност.

Пошто саркастична особа говори супротно од онога што мисли, саговорник мора бити вјешт у читању између редова, као и у праћењу говора тијела и тона гласа. Ову врсту хумора, која је често суптилна и лако се пропушта, преферирају четири хороскопска знака, пише YourTango.

Водолија

Водолије су познате по својој интелигенцији, а њихов смисао за хумор то одражава. Воле сарказам и вјешти су у коришћењу своје духовитости. Међутим, њихов сув приступ није увијек схваћен, а неки људи понекад чак ни не схватају да се шале. Водолије то не узнемирава - ако нисте довољно паметни да их разумијете, то је ваш проблем.

Припадници овог знака су веома креативни и њихови умови раде невероватном брзином. Могу постати нестрпљиви ако осете да их други не прате или нису на њиховом интелектуалном нивоу. Водолије дефинитивно нису тип који губи време објашњавајући шалу. Верују да једноставно морате бити довољно бистри да одмах разумете њихов хумор.

Шкорпија

Шкорпије имају сув и често помало мрачан смисао за хумор. Нису класни кловнови који праве шале које чак и деца могу да разумеју, али то не значи да нису смијешни. Веома су интуитивни и одлични у читању људи, због чега је сарказам њихов омиљени облик хумора.

Шкорпије су невјероватно оштроумне и користе своја запажања у шалама. Говоре оно што се други плаше да кажу, али на начин који ће вас насмејати. Наравно, ово је тачно само ако сте довољно интелигентни да разумете шта се крије иза њихових ријечи.

Дјевица

Под владавином Меркура, планете комуникације, Дјевице су оштре и директне. Теже савршенству, како за себе тако и за друге, а њихова фрустрација због несавршености често се манифестује у оштрим коментарима. Одликују у оштрим досеткама и опаскама које могу бити прилично смешне, под условом да сте део унутрашње шале.

Не треба очекивати јефтине шале или клишеје од Дјевица. Њихов хумор је много префињенији. Често користе сарказам да би указале на стварне проблеме или ствари за које мисле да би се могле побољшати.

Близанци

Близанци су веома интелигентни и увијек имају најбоље и најсмијешније одговоре. Не треба им дуго да смисле паметну шалу. Уживају у сарказму и шали, али није увијек лако пратити њихову брзу духовитост или референце на популарну културу.

Иако воле да се шале на туђи рачун, у томе нема злобе. У ствари, још више воле да се шале на свој рачун. Близанци се не плаше да буду самокритични и да се смеју себи. Свјесни су своје интелигенције, а добра шала то не може промјенити.

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