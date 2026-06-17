Уручени кључеви куће породици Попара, чији је објекат оштећен приликом земљотреса

Аутор:АТВ
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Вршилац дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Слађан Јовић данас је у Билећи уручио кључеве куће породици Попара чији је објекат оштећен приликом земљотреса у априлу 2022. године.
Секретаријат је на основу закључка који је донијела Влада Републике Српске још раније потписао уговор о извођењу грађевинских радова у износу од преко 82.000 КМ.
Јовић је изразио задовољство због завршетка пројекта, првенствено јер су радови на објекту почели у фебруару текуће године. Истакао је да је то још један доказ колико је међуинституционална сарадња неопходна и важна у рјешавању проблема угрожених категорија.
Такође је напоменуо да је пројекат финансирао Републички секретаријат за расељена лица и миграције, док је општина Билећа преузела обавезу издавања потребних дозвола и прикључака. Кућа није обновљена већ је у потпуности изграђен нови објекат јер је стари класификован као један од најугроженијих и највише оштећених, додао је Јовић.
Даница Попара се захвалила Влади Републике Српске, Републичком секретаријату за расељена лица и миграције и свим осталим институцијама које су допринијеле томе да данас уђе у нову кућу која је сигурна.
Напомињемо да је Секретаријат још раније потписао споразуме о сарадњи на реализацији пројеката изградње стамбених објеката с начелницима Билеће, Љубиња и Берковића. Овим споразумима је предвиђено стамбено збрињавање 16 породица чији су објекти оштећени приликом земљотреса и који нису условни за становање, а укупна вриједност пројеката износи преко 1,4 милиона КМ, саопштено је из Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.
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