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Усвојен план капиталних инвестиција до 2028. године

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:22

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Скупштина града Фоча усвојила је на данашњој сједници нацрт статута града, упутивши га у јавну расправу, као и план капиталних инвестиција за трогодишњи период.
Фото: Radio Foča

Скупштина града Фоча усвојила је на данашњој сједници нацрт статута града, упутивши га у јавну расправу, као и план капиталних инвестиција за трогодишњи период.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 21. маја Закон о граду Фоча, којим је фочанској општини додијељен статус града.

Овај закон је 2. јуна објављен у Службеном гласнику и ступио је на снагу осам дана након објаве.

Законом је предвиђена обавеза да Скупштина града у року од 60 дана од дана доношења закона, усвоји статут града Фоча.

Планом капиталних инвестиција Градске управе за период 2026-2028. година, предвиђена су улагања у висини око 39 милиона КМ, што из градског буџета, што из пројектних активности, донација и од виших нивоа власти у више од 30 пројеката.

Неки од њих су завршетак Старачког дома у Миљевини, за шта је Влада Српске издвојила три милиона марака, изградња затвореног базена и трга породице у Доњем пољу, подизање обалоутврда на ушћу Ћехотине у Дрину, асфалтирање локалних путева, градских саобраћајница и рафтинг пута кроз кањон Таре, реконструкција градских котловница и Планинарског дома "Забрана".

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Међу капиталним инвестицијама, које би требало да буду завршене до 2028. године, су и изградња водовода у мјесној заједници Кута, адаптација школске зграде у Заваиту за потребе сједишта Парка природе „Тара“, градња цркве у Броду на Дрини и црквеног дома поред Храма Светог Саве, уређење Алаџанског парка.

Није изостављена ни спортска инфраструктура, па је предвиђена изградња затвореног тениског игралишта, атлетске стазе на Градском стадиону, рефлектора на помоћном стадиону у Доњем пољу, те реконструкција спортских терена у насељима Горње поље и Лазарево.

Градоначелник Милан Вукадиновић истиче да је у току асфалтирање додатних четири километра пута десном обалом Таре.

„Предузеће „Путеви Републике Српске“ имало је разумијевања, посјета премијера Минића је уродила плодом- обишли смо локацију и указали на битност ове комуникације за рафтинг туризам. Када се асфалтира ова комуникација, имаћемо састанак са Удружењем рафтера да почнемо да наплаћујемо путарину и од те путарине даље развијамо Парк природе“, рекао је Вукадиновић.

Градоначелник наводи да је план капиталних инвестиција реално утемељен и да су се трудили да обухвате потребе свих мјесних заједница.

"Статусом града добили смо огромну обавезу и данас смо разговарали да се сви заједно укључимо у рјешавање свих инфраструктурних проблема, да идемо ка бољем развоју града Фоче. Сматрам да ће у сваком сегменту Фоча напредовати у будућем периоду, морамо да искористимо ову прекретницу у развоју", каже Вукадиновић.

На сједници је усвојен и извјештај о реализацији годишњег плана за 2025. годину.

/РадиоФоча/

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Тагови :

Фоча

Инвестиције

Скупштина

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