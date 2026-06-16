Банке у БиХ ускоро уводе услугу која ће усрећити грађане

Аутор:АТВ
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Грађане Босне и Херцеговине ускоро очекује значајна промјена у платном промету, јер Централна банка БиХ од 20. јула покреће пилот-пројекат инстант плаћања.
То ће омогућити готово тренутно пребацивање новца између рачуна.
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За разлику од досадашњег система, гдје се трансакције обрађују кроз неколико дневних циклуса и често чекају наредни радни дан, нови модел омогућиће да средства буду доступна примаоцу у року од свега неколико секунди.
Гувернер Централне банке БиХ Јасмина Селимовић потврдила је да ће се систем уводити постепено кроз пилот-пројекат реализован у сарадњи с комерцијалним банкама које су се пријавиле за учешће.
Највећа предност новог система јесте то што неће зависити од радног времена банака, викенда или празника. То значи да ће корисници моћи слати и примати новац готово тренутно, без обзира на дан или сат када је трансакција извршена.
Досадашња пракса подразумијевала је да се поједине уплате обрађују тек у наредном циклусу поравнања, а током нерадних дана и празника средства су често стизала тек првог наредног радног дана.
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Иако још није објављено које ће банке прве учествовати у пројекту, из Централне банке наводе да се међу њима налазе велике и мање финансијске институције из Републике Српске и ФБиХ, укључујући и банке у домаћем и страном власништву.
Увођењем инстант плаћања БиХ прави важан корак ка модернизацији банкарског система и приближавању стандардима који већ годинама постоје у великом броју европских земаља.
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