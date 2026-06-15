Након девет сати борбе угашен пожар код Мостара

Аутор:АТВ
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Након непуних девет сата пожар на Буни и Ортијешу је угашен, потврдили су мостарски ватрогасци.
Како су саопштили, поред њихових 18 ватрогасаца са шест возила у гашењу пожара су помогли зрачне снаге са два аир трацтора и Добровољно Ватрогасно Друштво-Буна.
Ватрогасци су раније за портал Радиосарајево.ба потврдили да је ватра дошла скоро до кућа, али су храбри људи одбранили животе и имовину.
Друштво
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"Нема повријеђених особа и није изгорјела ниједна кућа", навели су из Професионалне ватрогасне бригаде Мостар.
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