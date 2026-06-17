Мастиловић: Влада континуирано улаже у побољшање услова студирања

Аутор:АТВ
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Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић рекао је да Влада Српске континуирано улаже у све студентске центре, те нагласио да очекује да ће, захваљујући бројним програмима, бити све више студената на домаћим јавним универзитетима.
Мастиловић је истакао да Влада Српске различитим програмима жели да мотивише што више младих да студирају у Републици Српској и има обавезу да им обезбиједи најбоље услове.
"Влада то чини улагањима у студентски стандард, бесплатним школовањем, бесплатним смјештајем у студентским домовима, субвенционисањем исхране, додјелом стипендија", рекао је Мастиловић новинарима у Бањалуци, гдје је посјетио Студентски центар "Никола Тесла".
Он је навео да ресорно министарство, али и друштво у цјелини, могу бити задовољни условима који су обезбијеђени за студенте овог центра, те напоменуо да се размишља и о повећању смјештајних капацитета.
"Студенти са којима сам разговарао изразили су задовољство условима у Центру. Било је неких ситних замјерки, али ћемо заједно са руководством Центра рјешавати ова питања у догледно вријеме", рекао је Мастиловић.
Директор Студентског центра "Никола Тесла" Драгослав Топић истакао је да ће и наредне календарске године бити задржана цијена исхране од три КМ у овом центру.
"Доручак ће остати 60 фенинга, ручак 1,40 КМ и вечера једну КМ, што не постоји нигдје у окружењу", рекао је Топић, те додао да у овом центру има 1.400 студената, од којих је 350 у четвртом павиљону.
Топић је указао и на то да је један од проблема са којима се сусрећу студенти интернет веза, те нагласио да ће се у наредном периоду, заједно са ресорним министарством, радити на побољшању.
Студент прве године новинарства и комуникологије на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци Јана Мрдић из Бијељине рекла је да студенти смјештени у овом центру имају веома добре услове за боравак и студирање, преноси Срна.
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