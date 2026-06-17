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Шокантно: Пар ухваћен како води љубав у џамији

Аутор:

АТВ
17.06.2026 13:23

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Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.
Фото: betül aymergen/Pexels

У граду Коџаели у Турској мујезин једне историјске џамије, који је дошао на јутарњу молитву, посумњао је да се у објекту дешава нешто необично након што је чуо звукове из унутрашњости.

У први мах је мислио да је ријеч о провали, али је преглед сигурносних камера показао другачију ситуацију. Према снимцима, мушкарац и жена ушли су у џамију и починили недоличан чин унутар вјерског објекта, преноси Protothema.

Мујезин је одмах обавијестио полицију, која је покренула истрагу. Захваљујући снимцима надзорних камера, осумњичени су брзо идентификовани и ухапшени.

Према наводима локалних медија, током саслушања су изјавили да су се на такав поступак одлучили из личних разлога и “у склопу посебног искуства”.

Након привођења, пуштени су да се бране са слободе уз одређене мјере забране, док се случај даље процесуира.

(Аваз)

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Тагови :

џамија

љубав и секс

Турска

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