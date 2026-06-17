Шокантно: Пар ухваћен како води љубав у џамији

Аутор:АТВ
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У граду Коџаели у Турској мујезин једне историјске џамије, који је дошао на јутарњу молитву, посумњао је да се у објекту дешава нешто необично након што је чуо звукове из унутрашњости.
У први мах је мислио да је ријеч о провали, али је преглед сигурносних камера показао другачију ситуацију. Према снимцима, мушкарац и жена ушли су у џамију и починили недоличан чин унутар вјерског објекта, преноси Protothema.
Мујезин је одмах обавијестио полицију, која је покренула истрагу. Захваљујући снимцима надзорних камера, осумњичени су брзо идентификовани и ухапшени.
Према наводима локалних медија, током саслушања су изјавили да су се на такав поступак одлучили из личних разлога и “у склопу посебног искуства”.
Након привођења, пуштени су да се бране са слободе уз одређене мјере забране, док се случај даље процесуира.
(Аваз)
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