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Разиграни делфини приредили спектакл

Аутор:

АТВ
17.06.2026 13:26

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Делфини у Шпанији
Фото: Telegram/Sputnik Srbija

Код Коста Браве у Каталонији снимљено је јато делфина како се игра у мору непосредно уз чамац. Делфини су прилазили на само неколико метара, кружили око пловила, зарањали и високо искакали из воде.

(спутник србија)

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Тагови :

Делфини у Шпанији

делфини

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