Разиграни делфини приредили спектакл

Аутор:АТВ
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Код Коста Браве у Каталонији снимљено је јато делфина како се игра у мору непосредно уз чамац. Делфини су прилазили на само неколико метара, кружили око пловила, зарањали и високо искакали из воде.
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